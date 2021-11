Ne vous laissez pas séduire par le pire contrat de smartwatch du Cyber ​​Monday…

Les montres connectées sont actuellement à la croisée des chemins grâce à Wear OS 3. Seule une poignée de montres existantes recevront la mise à jour en 2022, y compris la Fossil Gen 6. Les montres plus anciennes seront bloquées avec Wear OS 2 et les applications que les développeurs ne prendront pas la peine de continuez à mettre à jour, paralysant l’expérience.

C’est pourquoi les entreprises utilisent les offres de montres intelligentes Cyber ​​Monday pour éliminer les stocks obsolètes et les présenter comme un énorme vol pour les consommateurs. Pièce A? Cette offre pour 116 $ sur le Fossil Gen 5 2019, ramenant le prix à 179 $. C’est beaucoup ! Sauf que ce n’est pas le cas.

Grâce à son ancienne puce Snapdragon Wear 3100 et à 1 Go de RAM, les performances du Fossil Gen 5 ne sont que médiocres, les applications prenant trop de temps à s’ouvrir et Google Assistant prenant trop de temps à répondre. Et bien que Wear OS 2 ait obtenu de nouvelles fonctionnalités et applications en 2021, cela ne devrait pas continuer l’année prochaine, lorsque les entreprises se concentreront entièrement sur Wear OS 3.

Pas l’accord que vous voulez vraiment…

Fossile Gen 5 | 116 $ de rabais



Sauter: La Fossil Gen 5 est une montre solide de 2019 qui fonctionnera toujours pour vous en 2021, mais rien ne garantit qu’elle continuera à fonctionner aussi bien l’année prochaine, bloquée avec Wear OS 2.

179 $ chez Amazon 179 $ chez Best Buy

C’est une bonne montre qui vaut la peine d’être utilisée aujourd’hui si vous la possédez déjà. Mais vous devriez absolument débourser les 20 à 50 $ supplémentaires et obtenir le Fossil Gen 6 pour 229 $ ou le Galaxy Watch 4 pour 200 $ à la place ce Cyber ​​Monday. L’une ou l’autre montre vous donnera un bien meilleur retour sur investissement.

Optez plutôt pour ces offres de montres !

Fossile Gen 6 | 90 $ de rabais



Avec un tout nouveau processeur qui peut surveiller vos statistiques de santé toute la journée (sans affecter la durée de vie de la batterie), le Fossil Gen 6 est un moyen élégant de rester à jour avec votre santé et vos notifications. Il y a aussi la mise à jour promise de Wear OS 3 à venir, ce qui donne l’impression d’être à nouveau une toute nouvelle montre quand elle atterrira.

229 $ chez Amazon 229 $ chez Best Buy

Montre Samsung Galaxy 4 | 50 $ de rabais



La toute nouvelle Galaxy Watch 4 peut déjà être obtenue pour 50 $ de réduction, grâce aux ventes Cyber ​​Monday de Samsung. C’est la meilleure nouvelle montre connectée Android que vous trouverez, avec la prise en charge de Wear OS 3 intégrée, d’excellents capteurs de santé, une résistance à l’eau 5ATM, et plus encore.

Le Gen 6 contre le Gen 5 n’est pas du tout un concours, le Gen 6 vous offrant des performances plus rapides, plus de tailles et plus de capteurs comme la surveillance de l’oxygène dans le sang. Si vous envisagez d’acheter une montre Fossil, assurez-vous au moins de pérenniser votre achat et obtenez quelque chose que vous apprécierez toujours d’ici le prochain Cyber ​​Monday.

Quant à la Galaxy Watch 4, c’est notre smartwatch Android préférée, en partie grâce au fait qu’elle est déjà mise à jour vers Wear OS 3. Franchement, étant donné qu’elle bat la Fossil Gen 6 avec une meilleure RAM, résistance à l’eau, autonomie de la batterie, une lunette tournante pour une navigation plus facile et une prise en charge plus rapide de Wear OS 3, vous voudrez peut-être choisir la montre de Samsung plutôt que Fossil. A moins que vous ne préfériez le Fossil pour son look.

Il existe probablement des offres financières « pires » que plus de 100 $ de réduction sur une montre intelligente fiable que nous avons examinée assez attentivement à l’époque. Mais je pense que c’est le pire parce qu’il est si bien évalué et si bien réduit que les gens achèteront quelque chose qu’ils pensent être un appareil haut de gamme, uniquement pour que l’obsolescence planifiée de Wear OS le paralyse sur la route. C’est une vraie déception, et j’espère que vous vous dirigerez ailleurs.

