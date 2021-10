Ne vous retrouvez plus jamais sans électricité avec la toute nouvelle centrale électrique portable haute capacité d’EcoFlow

in

Cet article est sponsorisé par EcoFlow

L’alimentation portable n’est pas seulement un luxe lorsque vous n’êtes pas connecté au réseau. C’est une nécessité qui vous aide à garder vos appareils et appareils les plus vitaux sous tension lorsque vous en avez le plus besoin. En tant que propriétaire d’alimentation portable, EcoFlow vient de lancer sa dernière centrale électrique DELTA Max, disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui.

Soyez prêt pour le pire

Les ouragans, les inondations, les blizzards et autres catastrophes naturelles sont, faute d’un meilleur mot, naturels. Ils sont inévitables, et à moins que vous n’ayez une alimentation électrique secondaire, vous pourriez être laissé dans le noir. Équipé d’une capacité de base de 2016Wh (extensible jusqu’à 6048Wh), le DELTA Max est une excellente source d’alimentation de secours qui peut faire fonctionner les appareils vitaux pendant trois jours entiers.

Prenez des vacances en plein air

Ce n’est pas seulement pour les catastrophes. Le DELTA Max est également idéal pour les aventuriers en plein air. Avec des capacités de charge rapide doubles de 3600 W, vous pouvez garder votre pile de gadgets électroniques complète afin que vous soyez toujours prêt à conquérir le monde. Vous pouvez également faire des choses comme alimenter un gril électrique pour le petit-déjeuner au lever du soleil, installer un projecteur pour des soirées cinéma à la belle étoile ou gonfler un matelas avec une pompe à air électrique lorsque vous emmenez ce type en camping, en camping-car, en voile, etc.

Projets de bricolage et événements extérieurs

Enfin, le DELTA Max est utile aussi bien pour les bricoleurs que pour les professionnels de l’événementiel extérieur. Sa technologie X-Boost de 3 400 W à la pointe de l’industrie peut alimenter 99 % des appareils électroménagers, ce qui la rend apte à faire fonctionner une large gamme d’équipements lourds. Comme de nombreux autres produits EcoFlow, le DELTA Max peut également être associé à un ou plusieurs panneaux solaires EcoFlow, vous donnant ainsi accès à une énergie renouvelable illimitée.

Achetez l’EcoFlow DELTA Max aujourd’hui

L’EcoFlow DELTA Max est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui pour 2 099 $. Pour mettre la main sur un, rendez-vous sur le site Web d’EcoFlow, ajoutez le DELTA Max à votre panier et appuyez sur ce bouton de paiement.

Bien que l’EcoFlow DELTA Max soit la vedette de cet article particulier, une version plus petite de la batterie sera disponible plus tard cette année. Le DELTA Max (1600) aura une capacité de 1612 Wh (extensible jusqu’à 5644 Wh) spécialement conçue pour les clients ayant des besoins d’alimentation de secours plus faibles.

Acheter: EcoFlow DELTA Max — 2 099 $

Nous espérons que vous aimez les articles que nous recommandons et dont nous discutons ! AndroidPolice a des partenariats affiliés et sponsorisés, nous recevons donc une part des revenus de certains de vos achats. Cela n’affectera pas le prix que vous payez et nous aide à offrir les meilleures recommandations de produits.

La dernière expérience de YouTube vous évite d’avoir à chercher sur Google tout ce que vous regardez

Informations supplémentaires, toutes conservées dans la description de la vidéo

Lire la suite

A propos de l’auteur

Zach Laidlaw (450 articles publiés)



Zach est un écrivain expérimenté, un passionné de technologie autoproclamé et un joueur amateur. Tout au long de sa carrière, il a travaillé pour Samsung et Apple, ce qui lui a donné une vue d’ensemble du paysage de la technologie mobile dans son ensemble. Pour en savoir plus, connectez-vous sur Twitter @ztlaidlaw

Plus de Zach Laidlaw