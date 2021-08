Neal Francis annonce un nouvel album, “In Plain Sight”, sort son premier single

chanteur, auteur-compositeur et pianiste de Chicago Neal François est la plus récente signature d’ATO Records, et il a annoncé son nouvel album In Plain Sight, qui sortira le 5 novembre.

Après être rentré chez lui après une tournée au dos de son premier album Changes en 2019, Francis a traversé une rupture et s’est retrouvé à vivre dans une église, où il a fini par écrire une série de nouvelles chansons sur l’honnêteté et la résilience. «Je reconnais tous mes problèmes dans mes relations et ma sobriété», dit-il. « Il s’agit en grande partie de comprendre que je continue de souffrir à cause de ces problèmes. Il s’agit de le reconnaître et de le révéler au grand jour afin d’atténuer la souffrance et d’essayer d’y travailler, au lieu d’essayer de tout cacher.

Francis et ses camarades ont enregistré In Plain Sight entièrement sur bande – et principalement dans cette même église – et les chansons qui en résultent sont oniriques et réfléchies, ancrées dans le son rock et soul qui a conduit les critiques à le comparer à des légendes comme Allen Toussaint et Dr. John. In Plain Sight a été mixé par le producteur lauréat d’un Grammy Dave Fridmann (The Flaming Lips, Apprivoiser Impala, MGMT) et est disponible en pré-commande.

Aujourd’hui, Francis publie la vidéo du premier single dynamique d’In Plain Sight, “Can’t Stop The Rain”, qui met en vedette le guitariste lauréat d’un Grammy. Camions Derek et a été présenté pour la première fois dans l’émission Morning Becomes Eclectic de KCRW. “Même si la vie va vous jeter tout ça, il y a encore tellement de choses pour lesquelles être reconnaissant”, dit Francis à propos de la piste. La vidéo, réalisée par Alec Basse, montre Francis – qui a commencé à jouer du piano à l’âge de 4 ans – jouant puis détruisant son piano d’enfance, le même instrument qu’il a utilisé pour l’enregistrement de la chanson.

Précommandez In Plain Sight.

Liste des chansons de Plain Sight :

1. Appartements Alameda

2. Problèmes

3. Je ne peux pas arrêter la pluie

4. D’Artagnan

5. Prométhée

6. Déchets sentimentaux

7. Endormi

8. BNYLV

9. Dites vos prières