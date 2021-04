Neal Francis est le dernier invité du podcast “ Gone In 30 Minutes ”

Aujourd’hui, Parti en 30 minutes revient avec une conversation éclairante avec Neal Francis. Le podcast produit par Enregistrements d’artisanat a gagné un public dévoué grâce à son format unique et à sa liste d’invités qui ressemble à une exposition du Rock ‘N’ Roll Hall of Fame. Les invités précédents ont inclus Matt Berninger de The National, Jody Stephens de Big Star, Jimmy LaVelle de l’album Leaf George Thorogood, et plus encore. L’épisode avec Francis décrit comment l’auteur-compositeur basé à Chicago passe son temps depuis la sortie de son nouvel album, Changes, en septembre 2019.

Comme tant de gens à travers le monde, Francis se préparait pour une année 2020 bien remplie jusqu’à ce que COVID-19 arrête son itinéraire de tournée. Il était sur le point de sortir son album le plus fort à ce jour, Changes, avec des tournées prévues à travers l’Europe et au Japon. Au lieu de cela, il s’est retrouvé coincé à la maison, avec un nouveau disque sur ses genoux et aucun moyen de le partager avec un public en dehors des services de streaming et des collections de vinyles. Des salles à travers le monde ont été fermées, et bien qu’il s’agisse d’événements beaucoup plus tragiques associés au COVID-19, de nombreux acteurs de l’industrie de la musique ont perdu leur capacité à monétiser leurs sorties en dehors des ventes d’albums traditionnels.

Francis mélange les sons de barre palpitants du moderne Fanfares de la Nouvelle-Orléans avec des arrangements gospel, rock et funk. C’est de la musique créée pour être jouée en direct, et comme Francis l’explique dans Gone In 30 Minutes pour animer Tom DeSavia, un dirigeant de l’industrie nominé aux GRAMMY, il a dû trouver comment satisfaire sa démangeaison créative pendant que les concerts étaient en pause. Alors que COVID frappait, Francis s’est enfermé à Chicago, apprenant à enregistrer tout en complétant son deuxième album encore à paraître sur Otari 8 pistes. Francis explique sur le podcast que son amour des sons analogiques a alimenté à la fois son intérêt pour le processus d’enregistrement et le son de son nouveau disque.

Écoutez Neal Francis sur Gone In 30 Minutes ici.