Neal Maupay brise le cœur de Crystal Palace alors que Brighton vole un point

Neal Maupay a brisé le cœur de Crystal Palace avec un égaliseur de dernière minute contre Crystal Palace pour assurer un match nul 1-1 à Selhurst Park.

Wilfried Zaha avait donné l’avantage aux hôtes sur place avec son huitième but contre les Seagulls et Jordan Ayex a inexplicablement raté une occasion en or de doubler son avance.

Maupay a brisé le cœur du Palais à la cinquième minute du temps additionnel

Cependant, lorsque les Eagles n’ont pas réussi à gérer un dégagement de routine par-dessus, cela a permis à Maupay de se faufiler au but et il a délicieusement lobé Vicente Guaita.

Les visiteurs ont eu la chance de se hisser en tête du classement de la Premier League avec une victoire, mais bien qu’ils n’aient pas réussi à obtenir les trois points, c’est Patrick Vieira qui s’est mis à genoux lorsque le résultat a été confirmé.

Brighton reste à la sixième place et à seulement un point du leader Liverpool, avec un match à domicile contre Arsenal en direct sur talkSPORT ce samedi après-midi pour se préparer.

Pour Palace, le coup dur sera ressenti comme une perte et ils affronteront Leicester à Selhurst moins de 24 heures après leurs rivaux acharnés.

Zaha avait donné l’avantage aux hôtes avec son cinquième but en cinq matchs à domicile contre les Seagulls

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

