Neal Morse Band sortira l’album “Innocence & Danger” en août

BANDE DE NEAL MORSE, maintenant connu simplement comme NMB, sortira son quatrième album studio, “Innocence & Danger”, le 27 août.

Avec NMBles deux précédents albums étant des albums conceptuels, il est peut-être remarquable que “Innocence & Danger” est une série de chansons sans rapport, mais le batteur Mike Portnoy dit : “Après deux albums double concept tentaculaires d’affilée, c’était rafraîchissant de recommencer à écrire une collection de chansons individuelles sans rapport dans la veine de notre premier album.”

En effet, faire cet album est devenu facile pour le groupe ; alors que l’inspiration initiale venait surtout de Bill Hubauer (claviers) et Randy Georges (basse), les idées sont venues de tout le monde à partir de là, comme George se souvient : « Je suis enthousiasmé par le niveau de collaboration que nous avons atteint sur celui-ci. Nous sommes même allés avec beaucoup d’idées qui n’étaient pas nécessairement développées, et je pense qu’au final nous avons quelque chose qui représente le meilleur de tout le monde dans Le groupe.”

En fait, comme ses deux prédécesseurs acclamés, “Innocence & Danger” est un double album par inspiration, plutôt que par design, comme Portnoy explique: “Autant nous voulions essayer de nous en tenir à un seul album après avoir juste fait deux doubles albums, nous avons écrit tellement de matériel que nous nous sommes retrouvés avec notre troisième double album d’affilée. C’est plutôt prog.”

Il y a aussi beaucoup de “Innocence & Danger” pour exciter les fans de prog qui ont soif d’épopées, comme Neal Morse explique : « Il y a une épopée d’une demi-heure et une autre d’environ 20 minutes. Je me rends compte que ça dure trois heures. Mais il y a aussi des chansons plus courtes : certaines ont des éléments plus pop, d’autres plus lourdes et certaines ont des sections acoustiques en trois parties. Je suis vraiment excité à propos de tout ça.

L’album sortira sous la forme d’un digipak 2CD+DVD limité (avec un making-of documentaire), d’un coffret 3LP+2CD, d’un coffret standard 2CD et d’un album numérique, avec des illustrations de Thomas Ewerhard (TRANSATLANTIQUE).

Liste des pistes :

CD 1 (Innocence) :

01. Tout recommencer (08:55)



02. Oiseau sur un fil (07:22)



03. Votre place au soleil (04:12)



04. Une autre histoire à raconter (04:50)



05. La façon dont cela devait être (07:14)



06. Émergence (03:12)



07. Pas peur Pt. 1 (04:53)



08. Un pont au dessus d’eaux troubles (08:08)

CD 2 (Danger) :

01. Pas peur Pt. 2 (19:32)



02. Au-delà des années (31:22)

BANDE DE NEAL MORSE a été formé en 2012, avec des collaborateurs de longue date Neal Morse (voix, claviers et guitares), Mike Portnoy (batterie, chant) et Randy Georges (basse), ainsi que Bill Hubauer (claviers, voix) et Eric Gillette (guitares, voix). Le premier album du groupe, “La grande expérience”, a montré à la fois une fraîcheur et une maturité qui s’est encore développée en 2016 “La similitude d’un rêve”, 2019 “La grande aventure” et 2021 “Innocence & Danger”.

Chercher NMB en tournée en Amérique du Nord en octobre 2021 et en Europe en mai/juin 2022.

