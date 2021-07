Neal Schon de Journey mettra aux enchères 112 guitares électriques et acoustiques

Cela fait près de 50 ans que Neal Schon, alors pas encore 20 ans, co-fonde le groupe qui s’appellera plus tard VOYAGE. Et près de 50 ans plus tard, il sait que quelque part en ce moment même, quelqu’un chante à tue-tête une chanson sur laquelle il a joué, chanté, probablement co-écrit aussi. Une chanson qui a grimpé dans les charts comme King Kong au sommet de l’Empire State Building ; une chanson qui régnait sur la radio comme un monarque bienveillant. Une chanson de première danse. Une chanson de premier baiser. Une chanson de briquets dans le ciel.

La simple mention du titre d’un VOYAGE la chanson est suffisante pour convoquer un souvenir à moitié oublié qui rugit comme un vieil ami ou un amour perdu. “Roue dans le ciel”. “Lumières”. “Aimer, toucher, serrer”. “patiemment”. “La pierre amoureuse”. “Comme tu veux”. “Se sentir comme ça”. “Bras ouverts”. “Fidèlement”. “Qui pleure maintenant”. “Des voies séparées (des mondes à part)”. Et, bien sûr, “N’arrête pas de croire”, la chanson la plus téléchargée du 20e siècle.

Avec cette seule liste, la mélodie et la mémoire se précipitent, se heurtent, s’embrassent. Ce sont des sténographies émotionnelles, des chansons utilisées depuis longtemps par les cinéastes qui ont besoin de déclencheurs faciles. Imaginez maintenant écrire ces œuvres, les enregistrer, les jouer.

“Savoir que vous pouvez saisir tout le public et le tenir dans votre main, voir tout le monde bouger ensemble? C’est le langage universel là-bas”, Schôn dit maintenant. “Les gens veulent et ils désirent. Ils ont besoin d’être déplacés.”

Cela a été son métier, sa tâche, sa vie pendant cinq décennies, depuis qu’il a fait ses débuts d’enregistrement en tant que guitariste sur SANTÉle troisième disque acclamé et influent en 1971. Et pour commémorer cet anniversaire historique, avec VOYAGEle retour en studio et sur scène, Schôn c’est laisser aux autres la possibilité de posséder les instruments mêmes responsables de ces souvenirs.

Le 31 juillet Ventes aux enchères du patrimoine offrira 112 guitares de l’extraordinaire et expansive qualité muséale Collection Neal Schon, parmi eux deux des guitares qui ont façonné VOYAGEle son et la bande originale de plusieurs générations. La vente aux enchères a lieu la semaine même VOYAGE revient sur scène comme l’un des Lollapalooza têtes d’affiche à Chicago, aux côtés de personnalités comme COMBATTANTS DE FOO, Megan toi étalon, Poste Malone, Miley Cyrus et Tyler le créateur. Passé et présent se heurtent comme Schôn regarde vers l’avenir : VOYAGE vient également de terminer son 15e album studio, son premier en une décennie.

“Ce sont des guitares que je collectionne depuis très longtemps”, Schôn dit, “et il est temps d’abandonner une partie de ma collection pour faire de la place aux nouveaux arrivants.”

Au cœur de cette vente aux enchères se trouve la Gibson Les Paul Deluxe Black Solid Body de 1977 qui Schôn utilisé sur le palmarès de 1981 “S’échapper”. Le Paul a entendu le “N’arrête pas de croire”, “La pierre amoureuse”, “Qui pleure maintenant”. Celui entendu – et vu – lors de la “S’échapper” tournée, dont l’arrêt à Houston en novembre 1981 a été diffusé à l’origine sur MTV puis s’est transformé en un best-seller DVD en 2005. À lui seul, la performance du groupe de “N’arrête pas de croire” de cette émission a été vue plus de 122 millions de fois sur Youtube.

La Les Paul ’77, Schôn dit avec juste une touche d’euphémisme, “a toute une histoire.”

“Quand j’ai entendu le mix final de « N’arrêtez pas de croire », je me suis retourné vers tout le monde, et je me suis dit : ‘Mec, tu sais quoi ? Cette chanson a quelque chose d’autre,” Schôn rappelle. “Honnêtement, cette chanson a l’arrangement le plus étrange et le plus unique de tous les temps. Elle passe en couplet, puis dans le solo de guitare – la petite panne qui ressemble plus à une symphonie. En fait, je l’ai appris en écoutant des symphonies, ce triolet qui accélère. Ça sonnait comme un train. Et cela a poussé [Steve Perry and Jonathan Cain] d’écrire les paroles, car cela leur rappelait un train. Donc le solo de guitare est venu avant les paroles.”

La ’77 Les Paul sera rejointe par une autre guitare emblématique avec sa propre histoire riche qui remonte à VOYAGEpremiers jours à succès : le Guild F-50R Natural Acoustic de 1974 qu’il avait l’habitude d’écrire “Roue dans le ciel” et “patiemment”, conçu avec Poiré dans une chambre d’hôtel de Denver peu de temps après leur première rencontre en 1977. Cette guitare peut être entendue partout dans les années 1978 “Infini”, sur lequel VOYAGE est passé de ses racines hard-prog et jazz-rock au son qui a fait d’eux des chouchous de la radio – et des héros de bal de promo – à la fin de cette année-là.

Au “Infini”, Pierre roulante‘s Chuck Eddy a écrit, VOYAGE est devenu « un groupe d’arène aventureux des années 70, construisant Elton piano vers ZEPPELIN métal, trouvant un juste milieu majestueux entre faste et twang.” Et tout a commencé avec cette Guilde.

“C’était ma guitare d’échauffement de chambre, de nombreuses années auparavant Steve Perry est entré dans le groupe”, Schôn dit. “J’avais une approbation avec Guild à l’époque, et ils m’ont fait ce F-50. Il détient cette histoire, et c’est sur beaucoup de chansons célèbres. ‘patiemment’ était la première chanson que j’ai écrite avec Steve Perry dans ma chambre avec cette guitare. J’avais les accords sur lesquels je travaillais, et quand il a commencé à les chanter, nous avions une chanson en une demi-heure environ, donc elle a cette histoire. Et au fur et à mesure que nous grandissions et que le public augmentait, les chansons sont devenues, comme, des trésors pour tant de gens.”

La Guilde trouverait sa place dans les années 1979 “Évolution”, aussi, sur des chansons comme “Rêve” et “Juste de la même manière”.

Parmi les offres étonnantes de la vente aux enchères se trouve également la Gibson Les Paul Goldtop de 1969, une jeune fille de 17 ans. Neal utilisé quand il est devenu Carlos Santanapartenaire de duel de – et refusé Eric Clapton, qui avait voulu que l’adolescent prodige rejoigne DEREK ET LES DOMINOS peu de temps avant la dissolution de ce groupe de stars. C’est la guitare même Schôn utilisé sur SANTÉle troisième album studio acclamé et influent de 1971, fougueux “Santana III”, qui présentait les hits “Tout le monde est tout” et “Personne sur qui dépendre”. On peut aussi l’entendre sur le jazzy, jammy de 1972 “Caravansérail”, un disque presque entièrement instrumental sur lequel Schôn partage le crédit d’écriture de chansons.

Schônle père de Matthieu, musicien de jazz et arrangeur de big band, a acheté Neal sa première guitare, une Stella, alors qu’il n’avait que 10 ans. Il lui a fallu trois mois pour apprendre l’instrument, après quoi son père lui a acheté une Gibson ES-335 Sunburst de 1963. “C’était la première grande guitare que j’ai possédée,” Schôn dit. C’était aussi la première grande guitare qu’il avait volée.

Avec l’argent de l’assurance, Schôn dit, il a acheté une Gibson Barney Kessel, parce qu’il pensait qu’il voulait une guitare jazz. Quand il s’est avéré trop grand pour 12 ans Neal, il l’a échangé contre la Goldtop Les Paul.

“Et c’était mon principal objectif pendant très longtemps”, dit-il. « C’est sur tous les SANTÉ trucs que j’ai fait. Je veux dire, cette guitare m’accompagnait partout. J’ai joué dans tous les clubs de San Francisco, joué avec Évêque d’Elvin beaucoup, coincé avec BB Roi au Fillmore. J’ai parcouru Broadway dans tous les clubs où je pouvais avec cette guitare. Et j’ai adoré cette guitare. Je veux dire, il avait juste des sons incroyables. Alors je suis passé de cette guitare et j’ai finalement été invité à rejoindre SANTÉ quand j’avais environ 15 ans et demi. Et donc j’utilisais cette guitare sur le disque, exclusivement. Et puis j’ai décidé que je voulais obtenir un son un peu différent, parce que Carlos jouait aussi sur une Les Paul.”

le Collection Neal Schon s’étend sur des décennies et contient parmi ses offres des incontournables mythiques comme une Gibson Les Paul Standard Sunburst Solid Body Electric 1959 qui serait la pièce maîtresse de toute vente aux enchères ou collection de guitares. C’est l’une des guitares les plus convoitées jamais fabriquées, possédant “une qualité légendaire, une musicalité, une âme qui n’a jamais été dupliquée”, David Schiller écrit dans son livre “Guitare”.

Et Schôn en a deux, tous deux disponibles dans cette vente aux enchères.

“Tout le monde se dit : ‘Oh, cette Les Paul 59 est le Saint Graal, comment peux-tu t’en débarrasser ?'” Schôn dit. “Et je me dis ‘Si je ne vais pas jouer, j’ai l’impression que quelqu’un devrait être capable de vraiment le jouer, cela va totalement l’utiliser et l’apprécier.’ Je ne me sens pas bien de les avoir toutes dans des étuis, ces guitares que je ne vais jamais vraiment jouer sur des albums ou en direct ou quoi que ce soit. Elles ne sont pas censées rester là et être belles. Quelqu’un devrait les utiliser, et je devrait permettre à quelqu’un de le faire, car il n’y en a pas beaucoup autour. Et, très franchement, je suis content de ce que je joue.”

Schônla collection de s compte plus de 800 guitares, assez, dit-il, pour remplir un musée (qu’il avait autrefois prévu d’ouvrir avec un ami et collègue joueur et collectionneur Joe Bonamassa). Collectionner des guitares, dit-il, « est devenu addictif » presque depuis l’enfance, et encore plus depuis VOYAGEpremiers succès de. Il se sépare d’une partie de cette collection uniquement parce que « je les ai tous vécus », dit-il. “Et il est temps de partager cette expérience avec d’autres, qu’ils soient fans ou collectionneurs. Ils sont tous si beaux.”

Pour cette raison, Schôn propose également de son extraordinaire collection ces guitares rares et étonnantes, dont certaines Schôn modifiés et personnalisés, mais presque tous ont l’air et jouent comme s’ils étaient neufs :

* 1958 Gibson ES-335 Natural Semi-Hollow Body Electrique



* 1950 Fender Broadcaster Butterscotch Blonde Solid Body Electrique



* 1951 Fender No-Caster Butterscotch Blonde Électrique Solid Body



* 1961 Gibson Les Paul SG Custom White Solid Body Electrique



* 1962 Gibson SG Custom White Solid Body Electric



* Circa-1964 Fender Telecaster Fiesta Rouge Solid Body Électrique



* Même un Schon Prototype Pearl White Solid Body Electric 1987, un Neal unique en son genre a joué tout au long de sa carrière

“Je ne pense pas qu’il y ait une guitare qui me définisse – je me définis moi-même”, Schôn dit lorsqu’on lui a demandé comment il pouvait se séparer des outils qui ont façonné son son pendant des décennies, que ce soit avec des groupes ou sur ses offres en solo. “Cela vient de vos doigts. C’est entre vos doigts et quel que soit l’ampli sur lequel vous vous branchez et comment vous avez ce jeu de guitare et votre propre style de sélection, à quel point vous choisissez dur, si vous utilisez des médiators souples, des médiators durs. Je veux dire, tout cela fait une grande différence, mec.

“Cinquante-sept ans maintenant. C’est depuis combien de temps je joue”, déclare le joueur de 67 ans. Schôn. “C’est fou, mec. Je veux dire, je devrais être tellement mieux.” Il rit. “Toutes ces guitares ont une histoire, une histoire.”

