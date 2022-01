Neal Schon explique le renvoi de Jeff Scott Soto de Journey

PÉRIPLE guitariste Neal Schon a expliqué Jeff Scott Sotole renvoi du groupe, disant que la voix du chanteur n’était pas ce que lui et le claviériste Jonathan Caïn voulait.

De manière à, qui a déjà chanté avec Yngwie Malmsteen, rejoint PÉRIPLE environ une semaine et demie dans une tournée de six semaines de l’été 2006 avec DEF LEPPARD, après Steve Augeri commencé à avoir des problèmes vocaux. De manière à avait déjà travaillé avec Schön et batteur Deen Castronovo dans le projet parallèle éphémère ÂME SIRKUS. PÉRIPLE nommé De manière à son chanteur principal permanent en décembre 2016 avant de le licencier cinq mois plus tard.

Jeff discuté de son temps avec PÉRIPLE lors d’une récente interview avec un journaliste argentin Lucas Gordon. Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait causé sa séparation avec le groupe, De manière à a répondu : « Le problème, c’est que je ne sais pas. C’est le problème. d’en discuter ou d’en parler. Mais je ne suis pas légalement censé en parler, parce que quand nous avons finalement… Nous sommes arrivés au point où nous devions prendre le côté légal des choses. Mais s’éloigner du côté légal , j’ai signé un document selon lequel je ne parlerais de rien de négatif, rien de mal à leur sujet. Et je ne veux pas parler de négatif ; je ne veux pas parler de quoi que ce soit de mal. Mais si je connaissais la raison… Et ce n’est pas mauvais – je ne dis rien de mal à leur sujet ; je te dis juste la vérité. Ma vérité est que si on me disait pourquoi j’ai été viré, si on me disait « votre voix est nulle », si on me dit que j’en ai tué un des chiens des gars, si je mettais quelqu’un dans leur famille en colère, si on me disait la raison pour laquelle j’ai été viré, je pourrais faire la paix avec ça. Mais à ce jour, 14 ans plus tard – quoi que ce soit – je ne sais. Je n’ai pas e réponses. On ne m’a jamais donné de raison valable. La seule chose qu’on m’a dite, c’est qu’ils ont changé d’avis. Cela n’avait pas de sens pour moi. Si vous avez changé d’avis, appelez-moi et nous pourrons dire au revoir, nous pourrons nous serrer dans les bras et dire : « Hé, j’espère pouvoir obtenir quelques billets pour le spectacle avec le nouveau chanteur. » Ce genre de trucs. Vous pouvez partir en amis. Je suis venu en amis ; Je veux partir en amis. »

Schön répondu à De manière àremarques dans un commentaire sur le BLABBERMOUTH.NET Facebook page. « C’était malheureux mais Steve Augerila voix de s’est échappée. Nous étions au milieu de DEF LEPPARD tournée donc je travaillais avec Jeff sur un projet parallèle et lui a suggéré de venir aider le Finlandais à la tournée. Cela s’est bien passé mais tout n’a pas été vendu sur lui en tant que chanteur principal après avoir écrit une chanson et écouté. Les deux Jon et j’ai convenu que cela ne sonnait pas bien – ou mieux mis ce que nous voulions. J’espère que cela satisfera ce drame en cours. Ça n’a pas marché. »

Il y a trois ans, De manière à Raconté « Le podcast Robbcast » que performant PÉRIPLEchansons classiques de Steve Perry n’était pas une tâche facile. « C’était difficile – c’était vraiment, vraiment difficile de s’adapter », a-t-il admis. « Tout d’abord, ma voix était déjà en train de subir ses changements. Si j’avais compris cela PÉRIPLE concert même cinq ans plus tôt, j’aurais détruit, j’aurais juste tué la portée, l’intensité de quoi Poiré laissé pour compte. »

Demandé si PÉRIPLE jamais fait de lui un membre officiel du groupe, Jeff Raconté « Le podcast Robbcast »: « En décembre 2006, lorsque l’ensemble DEF LEPPARD run a été fait pour l’année, il y avait un communiqué de presse officiel qu’ils m’ont intronisé comme leur chanteur permanent à ce moment-là. Et c’est la partie qui m’énerve encore à ce jour, parce qu’il n’y a aucune mention, aucune attention n’est portée au fait que j’étais même dans le groupe et que j’ai fait ces tournées. Vous regardez le PÉRIPLE site Web, je n’existe pas — mon nom n’y est pas. Cela va de Poiré à Augeri à Arnel [Pineda]. C’est comme si ça n’existait pas. C’est assez étrange. Comment cela peut-il ne pas exister quand j’ai… J’ai des coupures de photos. J’ai même encore des sites URL qui vous montrent quand j’ai été officiellement nommé membre du groupe. Et puis pour eux d’agir comme si ça n’existait pas ou de dire qu’ils voulaient un son signature et que je n’étais censé être qu’un mercenaire et juste pour les faire traverser la tournée, ça me dégoûte un peu, mec. Parce que ayez au moins assez de respect pour dire la vérité ou même pour l’édulcorer et dire, ‘Ouais, Jeff était un membre permanent du groupe, mais nous avons réalisé, au fur et à mesure que nous avancions, que c’était une décision que nous devions changer et c’est pourquoi nous sommes partis ou avons finalement obtenu Arnel,’ ou peu importe. Parce que j’étais en arrière-plan en train d’écouter Neal faire des interviews quand nous faisions la tournée européenne, disant que j’étais leur nouveau chanteur et que nous pouvions enfin dépasser le fantôme de Steve Perry et bla bla bla. J’étais là et j’ai entendu tout ça. Et ne pas avoir cette reconnaissance maintenant, ça fait mal. »

L’année dernière, De manière à dit au « Réembauché » Internet montre qu’il a été laissé dans une position précaire une fois qu’il a été licencié par PÉRIPLE.

« Je ne passe pas vraiment en mode défense à moins d’être attaqué là où ce n’est pas justifié », a-t-il expliqué. « Je suis passé plus en mode guerrier, une sorte de mode survivant – qu’est-ce que je fais ensuite, genre de chose. Et pour être honnête avec vous, j’étais juste plus blessé par la situation et seulement blessé dans le sens de, tout sur leur social média, site Web, peu importe, tout ce qui avait à voir avec mon appartenance au groupe a été supprimé. Il n’y avait aucune photo de moi ; mon nom avait disparu. Il est littéralement passé de Steve Perry à Steve Augeri à Arnel Pineda. Et ça pue. Ça pue de sentir que je n’avais pas d’importance. Cette validation, de pouvoir présenter ce groupe, de pouvoir chanter ces chansons et de les présenter, et la confiance et le respect qu’ils m’ont accordés pour pouvoir le faire sont complètement effacés, car je ne peux même pas faire partie de leur histoire.

« Je ne m’attendais pas à une invitation au Temple de la renommée du rock and roll, je ne m’attendais pas à ce que mon nom soit abandonné, mais même juste pour pouvoir voir un certain niveau de positivité de mon temps avec eux, et ne rien en avoir, c’est la partie qui fait mal », a-t-il ajouté.