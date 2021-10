Neal Schon pleure la mort de Herbie Herbert, directeur de voyage de longue date

PÉRIPLE guitariste Neal Schon a rendu hommage au manager de longue date du groupe Walter James « Herbie » Herbert II, décédé à son domicile d’Orinda, en Californie, le lundi 25 octobre, de causes naturelles. Il avait 73 ans.

Herbert souffrait d’une « maladie prolongée », son assistante de longue date Marie Hoppe, qui est le directeur exécutif du Sweetwater Music Hall à Mill Valley, a déclaré La chronique de San Francisco.

Le mardi (26 octobre), Schôn pris à son Instagram d’écrire : « Je suis très attristé par cette nouvelle ce soir de la récente Loss Of Walter ( Herbie ) Herbert que je connais depuis que j’ai rejoint SANTÉ milieu des années 1970 où j’ai été témoin Herbie – Un homme fait tout avec Carlos, Gregg et le reste du groupe. Je l’ai rencontré à travers Gregg Rolie et Jackie Villanueva ( Dr Brown ) Nous avons d’abord parcouru le monde ensemble avec SANTÉ alors PÉRIPLE. Peu de temps après avoir terminé le Caravansérail album Le groupe se sépare. Herbie avait décidé de créer une société de gestion M’a approché pour me gérer moi-même et former un groupe autour de mon jeu de guitare et de notre longue et incroyable PÉRIPLE commencé quand j’ai dit super allons-y.

« Je chérirai tous les moments incroyables, les épreuves et les tribulations que nous avons vécues ensemble.

« Herbie était un manager incroyable et s’est battu comme un enculé pour nous tous à chaque étape du processus. Je peux facilement dire que sans sa vision, il n’y aurait jamais eu beaucoup de choses innovantes que nous avons partagées. Je garde les meilleurs moments dans mon cœur pour toujours.

« Mes plus sincères condoléances à tous ceux qui le connaissaient et l’aimaient.

« Que Dieu vous bénisse. RIP Herbie. Avec beaucoup d’amour, de respect et d’admiration. »

Herbert était PÉRIPLEdepuis la création du groupe en 1973 jusqu’en 1993. En plus de travailler avec PÉRIPLE, Herbert géré LE GROUPE DE STEVE MILLER et des groupes suédois cogérés ROXETTE et L’EUROPE . Il a également travaillé avec MONSIEUR. GROS, ENUFF Z’NUFF, LA TEMPÊTE et LIGNE DURE.

« Il a vraiment amélioré la vie et la carrière de tant de gens, et en tant que manager, il a toujours pris des décisions en fonction de ce qui était pour le plus grand bien », a déclaré sa femme. Maya.



