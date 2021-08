Neal Schon sur le prochain album Journey : “Il n’y a pas de manque de guitare sur ce disque”

VOYAGE guitariste Neal Schon a récemment accordé une entrevue en diffusion simultanée à la radio universitaire à WMSC et WNUW où il a discuté de l’avancement des sessions d’écriture et d’enregistrement du prochain album studio du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai appris à jouer des claviers mieux que jamais pendant la pandémie, ce que je n’avais jamais vraiment fait auparavant. Et c’est là que notre premier single [‘The Way We Used To Be’, which was released in June] est venu de. [I sent it to] Jonathan [Cain, keyboards], et il a écrit les paroles dessus et y a mis une voix rugueuse. Et puis nous avons eu Arnel [Pineda] chanter, et nous l’avons coupé et recoupé en studio, et il vient juste de sortir. Et beaucoup de gens ont dit : ‘Wow, mec. Je l’aime.’ 90 pour cent des gens l’adorent ; les 10 % restants ont dit : “Je ne pense pas que cela ressemble à VOYAGE.’ Je vais, ‘Je ne l’ai jamais écrit pour être un VOYAGE chanson.'”

Selon Schôn, lui et ses camarades ont écrit plus de 30 nouvelles chansons pour le prochain VOYAGE record. “Certains d’entre eux sont incontestablement VOYAGE sans ressembler à une autre chanson que nous avons ; ça sonne juste comme une nouvelle version du groupe, parce que nous avons une nouvelle section rythmique”, a-t-il déclaré. “C’est balistique, mec. Et la guitare ne manque pas sur ce disque. Je suis donc excité à l’idée de sortir là-bas. Je pense que n’importe quel guitariste va adorer ce disque, parce que je me déchaîne sur ce disque – comme je le fais beaucoup en live, mais parfois je me retiens en studio. Je ne pense pas du tout que ce soit de l’OD sur la guitare et d’aller trop loin, mais j’aime vérifier les heures et où je vois la musique aller. J’ai généralement un bon instinct à ce sujet, et j’ai l’impression d’être à la fin des années 60, l’époque et l’ère du début Jeff Beck avec Rod Stewart et [LED] ZEPPELIN quand ils sont sortis pour la première fois, Jimi Hendrix, les CRÈME avec [Eric] Clapton et Jack Bruce et Boulangerie au gingembre, toute cette époque, il y a beaucoup de jeunes enfants, de jeunes générations, qui n’ont jamais connu cette époque. Donc j’ai l’impression que c’est l’époque dans laquelle j’ai grandi et c’est ce que j’aime vraiment faire et le type de musique que j’aime jouer, donc je vais plus là-bas et j’écris pour ça, pour pouvoir faire ça sur scène. Et je pense que ça va vraiment faire trébucher certaines personnes, quand nous sortirons enfin cet album et que nous pourrons le combiner avec tous les succès que nous avons.”

Il a poursuivi : « Il y a certaines chansons qui sont mixées par Bob Clearmountain, qui a mélangé notre « Élevé à la radio » disque, et il l’a rendu vraiment incroyable, vraiment réussi. Vous avez parfois des mixeurs qui ont cette incroyable capacité à prendre le travail que vous avez fait tout au long d’une année, même s’ils ont été enregistrés à des moments différents, et des sons différents ici et là, et ils rassemblent le tout et le font sonner comme si c’était un album serré qui se concentre sur le son.”

Quant à savoir quand les fans peuvent s’attendre à voir le nouveau VOYAGE album sorti, Schôn a dit : « Si ça ne baisse pas plus tard cette année ou avant le premier [of 2022], je pense quelque temps après le premier. Mais je pense que si nous ne sortons pas cette année, nous continuerons probablement avec quelques autres singles pour garder les gens en haleine et les enthousiasmer pour l’ensemble de l’album. Mais tout l’album, il n’y a pas de remplissage sur le disque ; c’est ce que je peux te dire. Je la regarde, et je l’écoute maintenant, et beaucoup d’autres qui connaissent notre musique depuis longtemps et qui ont de très bonnes oreilles ont dit : “Regardez, c’est l’époque moderne ‘Échapper’. Je pense que cela pourrait être le prochain ‘Échapper’ pour vous les gars.’ Et je pense que c’est une déclaration audacieuse, mais honnête envers Dieu, j’ai l’impression que c’est si bon.”

VOYAGE a fait son retour sur scène le 29 juillet lors d’un “aftershow” spécial au Aragon Ballroom de Chicago. Le concert a eu lieu deux jours avant VOYAGEl’apparition de Lollapalooza sur la scène Bud Light Seltzer à Grant Park.

VOYAGELa programmation de pour les deux spectacles comprenait le retour du batteur Deen Castronovo, qui partageait les tâches de batterie dans le groupe avec Narada Michael Walden. Walden, bassiste Randy Jackson et claviériste/choriste Jason Derlatka tous ont rejoint VOYAGE l’année dernière après la séparation acrimonieuse du groupe avec le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory. Jackson – qui a déjà joué avec VOYAGE au milieu des années 1980 – a été contraint de rater l’Aragon et Lollapalooza concerts parce qu’il devait subir une opération au dos. Le remplacer était Marco Mendoza, qui a déjà joué plusieurs spectacles en 2019 avec Castronovo et VOYAGE guitariste Neal Schon sous le “Le voyage de Neal Schon dans le temps” bannière.

Castronovodepuis 17 ans avec VOYAGE a pris fin en 2015 lorsque le groupe l’a licencié après son arrestation pour diverses accusations impliquant sa désormais épouse (y compris les abus physiques, la coercition et l’utilisation illégale d’une arme).

“La façon dont nous étions” était la première nouvelle musique du groupe multi-platine depuis l’album de 2011 “Éclipse”, et la première chanson publiée par la gamme remaniée du groupe. “La façon dont nous étions” Des marques Walden et Derlatkapremiers enregistrements en studio avec le groupe, et Jackson‘s premier depuis 1986’s “Élevé à la radio”. La chanson a été produite par Narada Michael Walden à son Studios Tarpan, avec la coproduction de Schôn et Caïn.



