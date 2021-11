Neal Stephenson parle de son thriller climatique et du métavers

Le nouveau roman de Neal Stephenson, « Termination Shock », se concentre sur le changement climatique. (Centre Mercatus au GMU)

Toute cette histoire de métaverse ne s’est pas déroulée exactement comme le romancier de Seattle, Neal Stephenson, l’avait pensé lorsqu’il a eu l’idée il y a 30 ans.

À l’époque, Stephenson se préparait à écrire son roman de science-fiction, « Snow Crash ». Il songeait à combien il était coûteux d’acheter l’équipement pour un projet d’art informatique sur lequel il travaillait, par opposition à combien il était peu coûteux d’acheter un téléviseur et de regarder une programmation de pointe.

Que faudrait-il pour que le matériel informatique soit aussi bon marché qu’un téléviseur ? « La réponse, bien sûr, est que beaucoup de gens regardent la télévision », m’a dit Stephenson dans une interview pour le podcast Fiction Science qui a également abordé son nouveau thriller de science-fiction sur le changement climatique, « Termination Shock ».

Au cours de notre conversation, Stephenson a noté que les téléviseurs étaient autrefois des curiosités de laboratoire coûteuses, mais qu’ils sont devenus moins chers lorsque des programmes comme « I Love Lucy » ont créé un énorme marché. Cela pourrait-il arriver pour l’infographie? Rappelez-vous, c’était à une époque où le World Wide Web n’était qu’une lueur dans les yeux de Tim Berners-Lee.

C’est ainsi que le métavers est né, en tant qu’intrigue pour « Snow Crash » en 1992. Les personnages de Stephenson pourraient se tourner vers un monde entier créé à partir d’images de synthèse en 3D, offrant une programmation aussi populaire que la télévision des années 1990.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, lorsque le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et le PDG de Microsoft, Satya Nadella, présentent le métavers comme la prochaine frontière pour l’interaction en ligne via des avatars générés par ordinateur.

Stephenson reconnaît les parallèles avec son idée – par exemple, « Snow Crash » décrit les utilisateurs qui sont continuellement connectés au métaverse et finissent par être surnommés « gargouilles ». Mais il dit que les principales caractéristiques de son métaverse à l’échelle de la planète ne correspondent pas à ce dont parlent Zuckerberg et Nadella.

« Ils ne parlent généralement pas de ce genre de choses à l’échelle planétaire », a déclaré Stephenson. « Les principales caractéristiques semblent être qu’il s’agit d’un univers 3D massivement multijoueur, et ce que vous en faites dépend de votre modèle commercial. Nous semblons voir beaucoup de gens intéressés par des réunions virtuelles ou des conversations virtuelles dans un espace fixe, ce qui semble être une chose parfaitement raisonnable à vouloir. Mais ce n’est pas tout à fait la même chose que le métaverse dans « Snow Crash ».

Alors que le monde de la technologie est obsédé par le métavers, Stephenson a tourné son attention vers un problème qu’il considère comme beaucoup plus impactant pour la planète : le changement climatique, ses effets potentiellement catastrophiques et ce que nous pouvons faire pour atténuer la crise à venir. De tels sujets sont au centre d’un sommet mondial à Rome et d’initiatives législatives de grande envergure à Washington, DC – et ils sont également au centre de « Termination Shock ».

« Les efforts déployés par divers gouvernements pour résoudre ce problème sont tous les bienvenus. Tout est utile, mais les gens doivent être réalistes quant au temps qu’il faudra pour renverser la vapeur », a déclaré Stephenson.

« Termination Shock » est le dernier ajout à la liste de Neal Stephenson de plus d’une douzaine de romans. (Harper Collins)

Dans « Termination Shock », un milliardaire intervient et met en place un plan subreptice pour refroidir le climat grâce à la géo-ingénierie solaire. « C’est une chose dont on parle tranquillement, je dirais, dans la communauté géophysique depuis un certain temps », a déclaré Stephenson. « Mais les gens sont généralement réticents à sortir et à le défendre, pour des raisons évidentes. »

Changer le climat peut apporter de grandes améliorations dans certaines parties du monde (par exemple, en évitant une fonte de l’Arctique et une élévation du niveau de la mer) tout en aggravant les choses dans d’autres (peut-être en réduisant les précipitations dans le grenier de l’Inde). La bataille sur les avantages et les inconvénients fournit l’eau à l’histoire geekworthy de Stephenson, qui pèse un peu plus de 700 pages.

Nous avons parlé de bien d’autres choses dans notre chat sur la science de la fiction, y compris le contrat récemment conclu de Stephenson en tant que futuriste en chef pour Magic Leap, une startup bien financée qui développe une plate-forme de réalité augmentée; le drame audio que Stephenson et ses collaborateurs ont créé alors qu’ils travaillaient chez Magic Leap ; ainsi que quelques conseils sur les futurs romans et autres attractions à venir.

« Je travaille sur quelque chose de plus technologique et de pointe, mais je ne peux pas encore l’annoncer », m’a dit Stephenson. « Cela pourrait faire surface à la mi-2022. »

Si vous êtes intéressé par les romans de Stephenson, les thrillers technologiques, la politique climatique et ses implications pour le monde de la technologie, ou le métaverse et la réalité étendue, vous devriez vraiment écouter l’intégralité du podcast Fiction Science (et envisager de vous abonner via votre podcast préféré application). Voici quelques autres faits saillants pour vous mettre en appétit :

Qui dirigera les efforts pour lutter contre le changement climatique? « Dans mon livre, c’est un milliardaire, parce que ça fait une bonne histoire. Je ne sais pas à quel point c’est réaliste. Il est plus probable que ce soient des gouvernements moins démocratiques, franchement. Si vous regardez la façon dont les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous deux réagi au coronavirus, nous n’avons même pas pu amener une grande partie de la population à convenir que c’était une chose réelle, même si les gens mouraient par centaines de milliers . … Je suis pessimiste quant à notre capacité à faire accepter aux gens que le changement climatique causé par l’homme est une chose réelle, et encore moins à accepter de prendre des mesures coûteuses et difficiles pour faire face à ce problème. »

Sur l’avenir de la démocratie : « Pour être clair, je ne suis pas un grand fan des pays non démocratiques. Je suis un gars de la démocratie jusqu’au bout. Mais si la question dont nous parlons est : « Les grandes démocraties comme les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent-elles soutenir des actions coûteuses et difficiles pour lutter contre le changement climatique ? … Pour le moment, je dois être réaliste et dire que cela ne semble pas si probable.

Sur les idées de sortie qu’il travaille dans ses livres – y compris de nouvelles souches COVID, des vidéos deepfake, des armes soniques, des implants cérébraux et des drones : « Beaucoup de choses que vous avez mentionnées ne sont qu’une partie du tableau dont nous sommes tous conscients. Nous avons tous entendu parler de drones, nous avons tous entendu parler de COVID, nous avons certainement tous entendu parler de la pandémie. Il ne faut pas une sorte de cerveau d’écrivain de science-fiction spécial pour être conscient de ces choses. C’est donc une décision évidente de ma part, ou de la part de tout autre écrivain de science-fiction, d’inclure des versions légèrement projetées dans le futur de ces choses dans un livre qui se déroule dans le futur.

Sur les facteurs à l’origine de la montée du métaverse : « La façon dont cela s’est vraiment développé n’était pas comme la télévision. Ce qui est devenu très populaire et a fait baisser le prix du matériel, ce sont les jeux vidéo. Nous commençons à le voir avec ‘Doom’, qui est vraiment un jeu de style arcade en 3D par opposition au 2D. Et une fois que cela se répand, cela devient un cercle vertueux qui rend le matériel super bon marché. C’est l’histoire telle que je la vois. L’utilisation du terme « métaverse » est devenue beaucoup plus répandue l’année dernière, et je ne sais pas pourquoi exactement.

Sur l’avenir du roman : « Le roman sera avec nous pendant très, très longtemps. Ça ne va nulle part. Il y a tellement d’avantages par rapport aux autres formes créatives. Une personne peut produire un roman à elle seule avec pratiquement aucun équipement. Vous n’avez pas besoin d’avoir de logiciel, vous n’avez pas besoin d’ingénieurs, vous pouvez simplement le faire. Et il a une quantité presque infinie de flexibilité créative. Le roman est donc là pour rester, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas jouer avec différentes formes. »

La date de publication officielle de « Termination Shock » est le 16 novembre. La tournée nationale du livre de Neal Stephenson comprend une apparition en personne (et en ligne) à l’hôtel de ville de Seattle à 19 h 30, heure du Pacifique, le 14 novembre, et une apparition virtuelle avec Andy Weir , auteur de « The Martian » et d’autres romans de science-fiction, présenté par Third Place Books à 19 h, heure du Pacifique, le 16 novembre.

