NEAR a explosé depuis début septembre. Dois-je l’acheter ?

NEAR / USD est l’un des meilleurs du marché des crypto-monnaies depuis début septembre 2021, et le prix de cette crypto-monnaie a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 12 $. Le prix actuel est d’environ 9,13 $, et si vous décidez de trader NEAR, vous devriez toujours utiliser un ordre stop-loss car le risque est toujours élevé.

Analyse fondamentale : NEAR a annoncé un partenariat avec Filecoin

NEAR a monté en flèche depuis début septembre, le volume quotidien de NEAR est toujours élevé, mais l’appréciation actuelle des prix a une connotation moins fondamentale.

NEAR est une plate-forme open source qui permet aux créateurs, aux communautés et aux marchés de créer un monde plus ouvert, interconnecté et responsabilisé par les consommateurs. NEAR a surmonté les limitations du réseau Ethereum, NEAR a un temps de verrouillage treize fois plus rapide, une finalité soixante-dix fois plus rapide et est plus de mille fois moins cher qu’Ethereum.

Pour interagir avec cette plateforme, vous devez utiliser des jetons NEAR qui vous permettent de participer à la gouvernance du réseau et de gagner des récompenses en jetons en pariant sur le réseau. NEAR a récemment annoncé un partenariat avec Filecoin, et si vous décidez de participer au programme de subventions Filecoin-NEAR, vous pouvez postuler avant le 31 octobre 2021.

«Nous sommes ravis d’approfondir la collaboration entre l’écosystème Filecoin et l’écosystème NEAR avec le lancement d’un programme de subventions conjointes de 300 000 $ conçu pour soutenir les développeurs intéressés à explorer de nouvelles opportunités à l’intersection de ces deux protocoles. Tous les projets éligibles recevront un financement pour un développement ultérieur, a rapporté l’équipe NEAR.

NEAR est construit par une équipe d’ingénieurs de classe mondiale, et cette plate-forme est suffisamment sécurisée pour gérer des actifs de grande valeur. Il existe déjà de nombreux projets sur cette plateforme, mais la principale question des traders est de savoir si NEAR est sous-évalué au prix actuel et va-t-il augmenter dans les prochains jours ?

Le marché des crypto-monnaies avance ce mercredi ; Pourtant, le prix de NEAR peut facilement revenir en dessous du support de 8 $, et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie. Si des investisseurs plus importants vendent de manière inattendue une quantité substantielle de NEAR, cela pourrait entraîner une correction extrême, car un petit changement de prix pourrait entraîner des ventes massives par les traders à fort effet de levier.

Analyse technique : 8 $ représentent un niveau de support élevé

Cette crypto-monnaie a fait un grand bond en peu de temps et si vous décidez d’acheter NEAR, vous devez considérer que le prix pourrait également s’affaiblir par rapport aux niveaux actuels.

Source des données : tradingview.com

NEAR se négocie actuellement autour du niveau de 9,13 $, mais ce serait un signal de vente fort si le prix tombe en dessous du support de 8 $. Le prochain objectif de cours pourrait se situer autour de 7 $ voire 5 $ ; encore, si le prix monte au-dessus de 11 $, nous avons la route ouverte à 12 $.

résumé

NEAR a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 12 $ en septembre, mais ce n’est probablement pas le meilleur moment pour acheter cette crypto-monnaie. Si le prix tombe en dessous du support de 8 $, le prochain objectif de prix pourrait se situer autour de 7 $ ou même de 5 $.

Le poste NEAR a explosé depuis début septembre. Dois-je l’acheter ? est apparu en premier sur Invezz.