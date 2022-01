Near Protocol Coin rebondit à mesure que le marché de la cryptographie plus large saigne – Voici où acheter à proximité

Alors que le plus grand marché de la cryptographie saigne, la pièce Near Protocol a fait la une des journaux avec son rallye haussier. Il a établi un nouveau sommet historique de 17,60 $ le 4 janvier de cette année, et malgré le bref recul, les analystes s’attendent à ce que le prix continue de grimper.

À la suite du rallye, la demande pour le protocole NEAR (NEAR) a augmenté parmi les investisseurs et Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à savoir ce qu’est la pièce NEAR Protocol (NEAR) et où l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter NEAR Coin

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Qu’est-ce que le protocole NEAR (NEAR) ?

NEAR Protocol (NEAR) est la crypto-monnaie utilitaire native utilisée dans le protocole NEAR blockchain.

Le protocole NEAR est une plate-forme de blockchain décentralisée permettant de créer des applications pouvant être utilisées sur le Web. Il fonctionne sur un mécanisme de consensus de preuve de participation connu sous le nom de Nightshade qui lui permet de rester évolutif tout en offrant des tarifs stables à ses utilisateurs.

Le jeton NEAR est utilisé pour payer les frais requis pour valider les transactions et stocker les données, exécuter des nœuds de validation dans le protocole lors du pari des jetons NEAR, ainsi que pour la gouvernance.

Dois-je acheter des pièces NEAR Protocol aujourd’hui ?

À en juger par les récents mouvements de prix, la devise du protocole NEAR est un bon investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix du protocole NEAR

À en juger par les récents mouvements de prix, le prix du protocole NEAR (NEAR) devrait poursuivre sa tendance haussière et peut-être atteindre 20 $ d’ici la fin janvier.

Cependant, il est toujours important de garder à l’esprit que le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

$ À PROXIMITÉ de la couverture des médias sociaux

Plongez dans le Top 10 des projets #NFT basés sur @NEARProtocol ! 💥 La communauté NFT de # NEAR utilise les vitesses de sharding ultra rapides et neutres en carbone de Nightshade pour s’appuyer sur. Nous jetons un coup d’œil à @ParasHQ, @OPGames_, @mintbase, @DAOrecords_ et autres ! Lire 🔽https : //t.co/hZW2Q01cXI – Protocole NEAR (@NEARProtocol) 10 janvier 2022

📣 @NEARProtocol répertorié comme le 3e écosystème crypto à la croissance la plus rapide pour les développeurs en 2021 ! 🔥 @JeffKauflin de @Forbes plonge dans le rapport d’@ElectricCapital sur quelles plateformes et blockchains ont attiré le plus de développeurs en 2021. Lire le rapport 🔽https : //t.co/8bIdgrNIy5 – Protocole NEAR (@NEARProtocol) 10 janvier 2022

