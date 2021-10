NEAR Protocol et RiskSwap s’associent pour le projet DEX

Annonçant un nouveau partenariat stratégique avec NEAR Protocol, RiskSwap a déclaré que cette collaboration aiderait les deux organisations à explorer de nouvelles voies de croissance dans l’écosystème émergent de la technologie blockchain. C’est particulièrement important dans le contexte du rythme rapide auquel la technologie blockchain émerge et évolue aujourd’hui. Cela a obligé les entreprises du segment de la blockchain à se réunir et à participer de manière collaborative pour le plus grand bien de l’ensemble de l’industrie de la blockchain. Ce partenariat s’avérera certainement être une étape importante dans le futur pour l’évolutivité de la blockchain.

L’association entre RiskSwap et NEAR Protocol se manifestera dans le premier en utilisant la blockchain du second pour lancer sa plate-forme d’échange décentralisée axée sur les dérivés. Cette nouvelle initiative permettra aux investisseurs de négocier des produits dérivés sur l’échange décentralisé de RiskSwap et avec le protocole NEAR. Solana proposera également ses services blockchain à RiskSwap dans ce projet. NEAR Protocol accordera également une subvention de 150 000 $ à RiskSwap en plus de fournir un support blockchain. NEAR Protocol obtiendra son premier projet de négociation de produits dérivés dans sa cagnotte grâce à ce partenariat.

Les experts et analystes dans le domaine de la technologie de la crypto-monnaie et de la blockchain sont assez optimistes quant à ce partenariat. C’est principalement parce que cette collaboration aidera à élargir la portée d’un échange décentralisé. De plus, le segment de la finance décentralisée va également avoir sa part d’avantages avec cette particularité du trading de risque.

Plus important encore, l’aspect de partenariat et de collaboration incitera d’autres acteurs du segment à se rassembler et à conclure des partenariats dans le même sens. Ceci, à son tour, devrait aider les segments de l’échange décentralisé, de la finance décentralisée et de la blockchain à croître et à prospérer à long terme.