NEAR Protocol (NEAR) voit une augmentation de 35% en 24 heures – voici les meilleurs endroits pour l’acheter

Comment et où acheter le protocole NEAR (NEAR) en ligne

Vous avez décidé d’acheter NEAR Protocol (NEAR) mais vous vous demandez comment et où l’acheter en ligne ? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto selon ce qui est autorisé) pour acheter la quantité de pièces NEAR que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter NEAR Protocol (NEAR) en ligne :

Qu’est-ce que le protocole NEAR (NEAR) ?

Le NEAR Protocol Coin (NEAR), communément appelé jeton NEAR uniquement, est le jeton utilitaire natif du protocole NEAR.

Si c’est la première fois que vous entendez parler du protocole NEAR, il s’agit d’une plate-forme d’application décentralisée où les développeurs peuvent créer des applications décentralisées pouvant être utilisées sur le Web. Il utilise un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) connu sous le nom de Nightshade, qui permet au protocole de devenir évolutif tout en offrant des taux stables.

Le jeton NEAR est utilisé pour payer les frais nécessaires au traitement et au stockage des données dans le protocole NEAR, pour exécuter les nœuds de validation dans le protocole NEAR par implantation et pour régir le protocole.

Dois-je acheter NEAR Protocol (NEAR) aujourd’hui ?

NEAR Protocol (NEAR) pourrait être un bon investissement en raison de ses récents mouvements de prix.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils ; ce qui signifie que le sentiment peut passer de haussier à baissier en quelques secondes.

Prévision de prix du protocole NEAR (NEAR)

NEAR Protocol (NEAR) ne montre aucun signe de ralentissement avec sa tendance haussière qui dure depuis plus d’un mois. Au cours des 30 derniers jours, il a augmenté de 223,8 %.

Couverture sur les réseaux sociaux du protocole NEAR (NEAR)

La tête haute! @humanguild organise une #AMA avec l’équipe NEAR Wallet + @meta_pool pour rendre compte du lancement de la communauté et à quoi s’attendre avec le jeton de gouvernance $ META ! En direct le 8 septembre à 20 h 00 HNP / 16 h 00 CEDT-blog officiel avec tous les détails👇https: //t.co/r85rl963qV pic.twitter.com/f8OKeKliS5 – Protocole NEAR (@NEARProtocol) 8 septembre 2021

La grande nouveauté de la semaine dernière était le lancement de @etherscan sur @auroraisnear ! Consultez l’article ci-dessous 🔽https : //t.co/eIFnK6HtRW – Protocole NEAR (@NEARProtocol) 6 septembre 2021

