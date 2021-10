Near Protocol offre 800 millions de dollars de subventions dans le cadre d’une offre pour DeFi Mindshare

Alors que les blockchains Fantom, Harmony, Avalanche et Celo ont toutes lancé des fonds de développement d’écosystèmes à neuf chiffres, Near pourrait établir un nouveau record avec le lancement d’un gigantesque fonds de subventions de 800 millions de dollars.

La chaîne à grande vitesse et autoproclamée «climatiquement neutre» a annoncé lundi avoir créé le fonds avec des tranches majeures affectées à des fins spécifiques, notamment:

250 millions de dollars de subventions écosystémiques qui seront réparties sur quatre ansUn fonds régional de 100 millions de dollars 100 millions de dollars spécifiquement pour les startups

De plus, la finance décentralisée (DeFi) est un objectif majeur du programme, avec un fonds consacré de 350 millions de dollars de Proximity Labs. Un « DeFi DAO » nouvellement formé régira la façon dont ces fonds sont dépensés, et les protocoles pourront demander des programmes d’extraction de liquidités via le DAO. Proximity est un groupe de premiers contributeurs de Near qui est issu de la société mère en tant qu’entité indépendante avec un financement de la Near Foundation.

Presque prêt pour les heures de grande écoute

Dans une interview avec CoinDesk, la cofondatrice de Near, Illia Polosukhin, a déclaré que le programme avait déjà distribué 45 millions de dollars de fonds cette année, en mettant particulièrement l’accent sur les éléments constitutifs de l’écosystème à un stade précoce.

« Jusqu’à présent, de nombreux projets concernaient des infrastructures », a déclaré Polosukhin. « Croncat permet d’envoyer des transactions à différents moments, Cartosis teste des contrats intelligents – prenant ainsi en charge de nouveaux langages de programmation, prenant en charge le stockage, donc une grande partie était : « Quels sont les éléments constitutifs dont nous avons besoin pour déverrouiller la composabilité exponentielle ? » »

Annonce #NEARCON anticipée ! ?? En savoir plus sur le Fonds pour l’écosystème mondial de 800 millions de dollars de @NEARProtocol. 🔽https://t.co/00UaiA3jC1 – Protocole NEAR (@NEARProtocol) 25 octobre 2021

Plus tôt en octobre, le projet d’écosystème Aurora a levé 12 millions de dollars pour permettre les contrats Ethereum Virtual Machine (EVM) sur la blockchain Near, ce qui pourrait être la première étape vers un écosystème DeFi complet.

« Avant, il y avait le sentiment que vous deviez tirer l’écosystème, mais maintenant, l’écosystème vous tire », a déclaré Polosukhin. « Maintenant, il est temps que les legos d’argent DeFi apparaissent. »

Presque lancé en avril 2020 à la suite de ventes symboliques de bailleurs de fonds de premier plan, notamment Andreessen Horowitz et Pantera Capital.