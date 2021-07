Nebeus ajoute la location de stablecoin à sa plate-forme, offrant un rendement annuel de 12,85%

Nebeus, l’une des principales plates-formes de crypto-monnaie d’Europe, a maintenant ajouté les pièces stables Tether (USDT) et USD Coin (USDC) à son programme de location de crypto-monnaie populaire. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de Nebeus de gagner jusqu’à 12,85% par an sans commissions.

Nebeus, qui a ajouté des capacités Stablecoins à son portefeuille numérique début juin, a lancé deux nouveaux programmes de location pour Tether (USDT) et USD Coin (USDC).

La « location » de crypto-monnaie est désormais possible avec Nebeus

La location de crypto-monnaies est un service exclusif de Nebeus. Les programmes de location fonctionnent à peu près de la même manière que Crypto Savings. Mais au lieu de déposer des fonds sur un compte avec un taux d’intérêt annuel, les utilisateurs louent leurs crypto-monnaies directement à Nebeus, signent un contrat de location et gagnent de l’argent sous forme de paiement basé sur un pourcentage annuel.

Les deux nouveaux programmes de location de Stablecoin sont :

Bonsaï – Les utilisateurs de Nebeus peuvent gagner un rendement annuel de 6,5% en louant un minimum de 50 USDC ou USDT pendant plus d’un mois.Baobab – Les utilisateurs de Nebeus peuvent gagner 12,85% par an en louant un minimum de 1000 USDC ou USDT pendant plus de quatre mois.

Les nouvelles options de location de stablecoin ont été lancées conjointement avec la refonte de l’interface “Crypto Rental” de Nebeus pour la rendre plus informative et intuitive et augmenter la confiance des consommateurs. Sachant que tous les utilisateurs de la plate-forme Nebeus ne sont pas des experts en crypto-monnaie, la refonte a permis une approche rationalisée qui sera pertinente pour tous les niveaux d’investisseurs en actifs numériques.

Qu’ont dit vos réalisateurs ?

Michael Stroev, directeur de l’exploitation et chef de produit de Nebeus, a déclaré: « Les Stablecoins sont attractifs en raison de la valeur constante de ces actifs. Leurs valeurs sont indexées en permanence sur le dollar américain, et elles n’ont pas la volatilité et le risque élevés que beaucoup d’autres crypto-monnaies ont. Mais cela signifie également qu’investir dans ces devises pourrait ne pas vous rapporter de l’argent de la même manière que les autres devises. C’est là que nos nouveaux programmes de location Stablecoin entrent en jeu. Ceux-ci permettent aux utilisateurs de Nebeus d’obtenir des rendements passifs sur leurs investissements en stablecoin, tout en évitant la volatilité associée aux crypto-monnaies les plus populaires.

À propos de Nébeus

Nebeus est une plateforme de crypto-monnaie et de fintech dont la mission est de combler le fossé entre la crypto-monnaie et l’argent liquide avec des prêts instantanés adossés à des crypto-monnaies. Pour y parvenir, Nebeus propose un écosystème de produits et services sécurisés et conformes, qui permettent aux clients d’emprunter, de gagner, d’échanger et de transférer des espèces et des crypto-monnaies en toute sécurité. Nebeus a été fondée en 2014 en Angleterre, opérant principalement au Royaume-Uni et en Europe.

