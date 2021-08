Necaxa bat le FC Juárez 1-0

23/08/2021 à 04:15 CEST

Le Necaxa gagné 1-0 contre Juárez lors de la réunion qui s’est tenue ce lundi au Stade Victoria. Le Necaxa Il est venu à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Pumas UNAM dans son fief (3-0) et l’autre devant San Luis à domicile (0-2). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Juárez perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Amérique. Avec cette défaite, le FC Juárez était en dix-septième position à la fin du match, tandis que le Necaxa est huitième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la mi-temps du match, en seconde période est venu le but de l’équipe d’Acuicalitense, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Luis Arcadio Garcia à la 84e minute.Enfin, le match s’est terminé sur un score de 1-0.

Le technicien d’Acuicalitense a fait entrer Andy Médina, Luis Arcadio Garcia, Maximiliano Salas et Fernando Arce remplacement Mauro Quiroga, Fernando Meza, ange sepulveda et Rodrigo Aguirre, Pendant ce temps, il Juárez remplacé Francisco Contreras et Blas Armoa pour Carlos Rosel et Martin Galvan.

Avec ce résultat, le Necaxa monte à neuf points et reste en mesure d’accéder à la phase suivante du tournoi et au Juárez reste avec un colon.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à l’extérieur : le Necaxa sera mesuré avec le Chivas Guadalajara et le FC Juárez jouera contre lui Lagune de Santos.