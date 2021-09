Necaxa obtient les trois points à domicile après avoir dépassé Tijuana (3-0)

29/09/2021 à 02:01 CEST

Les Necaxa consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Tijuana pendant le match joué dans le Stade Victoria ce mercredi. Les Necaxa Il a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Pachuca par un score de 1-0, accumulant un total de quatre défaites consécutives dans la compétition. Du côté de l’équipe visiteuse, le Tijuana n’a pas passé les tables avec un score de 0-0 contre le Mazatlán. Avec ce résultat, le groupe Acuicalitense est quinzième, tandis que le groupe Tijuana Il est dix-septième après la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucune équipe n’a réussi à marquer de but, les joueurs ont donc quitté le terrain avec le même 0-0 initial.

La deuxième mi-temps a commencé positivement pour lui Necaxa, qui a débuté son marqueur par un but de Luis Arcadio Garcia à la minute 52. L’équipe locale a rejoint à nouveau, augmentant l’avantage grâce à un but de Maximiliano Salas à la 57e minute. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe Acuicalitense a augmenté, qui a pris ses distances en portant le score à 3-0 avec un but de Andy Médine à 80 minutes, concluant le match avec le résultat de 3-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Necaxa qui sont entrés dans le jeu étaient Andy Médine, Jésus Escoboza et le remplacement Maximiliano Salas, Luis Arcadio Garcia et, tandis que les changements dans la Tijuana Ils étaient Miguel Sansores, Jordi Cortizo, Christian ortiz et Fidel Martinez, qui est entré pour remplacer Mauro Manotas, Sébastien Yanez, Eric Castillo et Rivera chrétienne.

L’arbitre a montré un total de trois cartons : un carton jaune au Necaxa, spécifiquement à Fabrique Formiliano et un à Tijuana (Miguel Sansores). De plus, il y avait un carton rouge pour Lucas Rodriguez par l’équipe visiteuse.

Avec cette bonne performance, le Necaxa il monte à neuf points en MX Opening League et se place à la quinzième place du classement. Pour sa part, Tijuana il reste avec sept points avec lesquels il a atteint cette onzième journée.

Le lendemain le Necaxa sera mesuré avec le Tigres de l’UANL, tandis que l’équipe de Tijuana jouera son match contre le Croix Bleue.