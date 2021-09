Necaxa reçoit Atlas Guadalajara dans son fief

in

17/09/2021

Le à 02:15 CEST

Les Necaxa reçoit ce samedi à 4h00 la visite du Atlas Guadalajara dans le Stade Victoria lors de son neuvième match en Liga MX de Apertura.

Les Necaxa veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la 9e journée après avoir perdu son dernier match contre lui Querétaro par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des huit matchs disputés à ce jour avec un chiffre de neuf buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Atlas Guadalajara réussi à vaincre le Monterrey 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Juan César Furch et Julien Quinones, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Necaxa. À ce jour, sur les huit jeux que le Atlas Guadalajara En Liga MX de Apertura, il en a remporté trois et ajoute un chiffre de quatre buts encaissés à sept en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Necaxa Il a un bilan de deux victoires et deux défaites en quatre matchs joués à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent à domicile. Aux sorties, le Atlas Guadalajara Ils ont un record d’une victoire et trois nuls en quatre matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ils sont donc un adversaire assez fort à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Victoria, en fait, les chiffres montrent sept défaites et trois nuls en faveur de la Necaxa. De même, l’équipe visiteuse accumule deux matches de suite sans perdre à domicile contre le Necaxa. La dernière rencontre qu’ils ont disputée ensemble dans ce tournoi a eu lieu en mai 2021 et s’est terminée sur un résultat de 1-5 favorable à la Atlas Guadalajara.

En analysant leur position dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on constate que les deux équipes sont séparées de quatre points en faveur de la Atlas Guadalajara. L’équipe de Guillermo Vazquez il se classe onzième avec neuf points sur son tableau de bord. Pour sa part, Atlas Guadalajara il est cinquième au classement avec 13 points.