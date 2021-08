Necaxa s’impose face aux Pumas UNAM (3-0)

in

18/08/2021

Act à 11h45 CEST

Le Necaxa consolidé une belle victoire après avoir battu 3-0 à Pumas UNAM pendant le match joué dans le Stade Victoria ce mercredi. Le Necaxa est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-2 contre le San Luis. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Pumas UNAM a dû se contenter d’un nul contre le Querétaro. Avec ce résultat, le groupe Acuicalitense est onzième, tandis que le groupe Pumas UNAM il est dix-septième après la fin du match.

La première partie de l’affrontement a commencé d’une manière imbattable pour les Necaxa, qui a tiré le coup de canon sur le Stade Victoria grâce au succès devant le but de Jésus Escoboza à la 36e minute, terminant ainsi la première période sur un score de 1-0.

Après la mi-temps du match, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a augmenté sa distance grâce à un but à onze mètres de Alex Zendejas à 72 minutes. L’équipe d’Acuicalitense s’est de nouveau jointe, prenant ses distances en établissant 3-0 avec un but de Rodrigo Aguirre au bord de la fin, dans les 90, concluant le temps réglementaire avec un résultat de 3-0 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Necaxa a donné accès à Andy Médina, Idekel Dominguez Oui Vicente Poggi pour Maximiliano Salas, Jésus Escoboza Oui Image de balise Fernando González, Pendant ce temps, il Pumas UNAM a donné accès à Image de balise Leonel Lopez Gonzalez, Cristian Battocchio Oui Emmanuel Montejano pour Marco Garcia, Erik Lira Oui Higor Meritao.

Dans le match, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Alain Mozo Oui Efrain Velarde.

Avec ce résultat, le Necaxa monte à six points et reste en place pour accéder à la phase suivante du tournoi et le Pumas UNAM continue avec un deux-points.

Lors du prochain match de la compétition, le Necaxa affrontera le FC Juárez et le Pumas UNAM jouera contre lui Puebla, les deux matchs se joueront à domicile.