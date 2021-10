Necesitas portátil? Un Lenovo Yoga rebajado 277€ en Worten

El modelo del que estamos hablando es un equipo que te sirve tanto para trabajar en casa como fuera de ella, entre otras cosas incluye una pantalla de 14 poulgadas qué es lo suficientemente grande para poder utilizarla de forma continuada, pero, a la vez, permite que el equipo ocupe poco espacio y que tenga un peso de sólo 1,35 kilos. Por cierto, este componente es de una excelente calidad ya que ofrece resolución Full HD; permite un brillo maximo de 400 lentes por lo que puedes utilizarlo en cualquier lugar con una alta calidad no imagen; y, además, es tactile. Por lo tanto, vas a quedar muy satisfecho en este apartado.

Es posible que te preguntes la razón por la que la pantalla es táctil, y esta es que el Lenovo Yoga C940-14IIL es un convertible, lo que significa que puedes girar su panel por completo para que el dispositivo que para eso utilizar como decía un tablette se tratase. De esta forma, está claro que este es un ordenador ofrece amplias opciones en lo que tiene que ver con la usabilidad. Además, cómo está acabado fr métal de color gris, estéticamente este es un equipo que resulta bastante llamativo… algo que siempre es bastante demandado por parte de los usuarios.

L’offre pour le Lenovo Yoga C940-14IIL

Ahora mismo en Worten vas a poder aprovechar un descuento del 18%, puede que así no te diga mucho… pero si te indicamos que el ahorro que vas a lograr es de seguro que la percepción que tienes cambia bastante para ti. Aparte, y esto también creemos que resulta important. en este momento aucun tienes que pagar nada por los gastos de envío… un añadido que a más de uno le servirá para decidirse definitivamente para comprar el equipo de Lenovo del que estamos hablando. A continuación, te dejamos el enlace que debes utilizar para comprar este equipo al que no le falta sistema operativo Windows 10 para que le saques partido desde el mismo momento que realices la compra:

Es un ordenador muy completo

Si buscas un portátil que sea muy potente para que no tengas dudas respecto el uso que le vas a poder dar, hay algo que te debe quedar muy claro de este Lenovo Yoga C940-14IIL: gracias a su hardware cualquier software que tengas en mente utilizar podrás ejecutarlo sin el más mínimo problema. El motivation es que el procesador integrado es un Intel Core i7-1065G7 que, junto a sus 16 Go de RAM, forman un cóctel explosivo que te permitirá obtener una productividad excelente siempre. Además, almacenamiento interno es tipo SSD, siento el disco integrado de 512 gigas. Es decir, que puede hacerlo todo y, encima, de forma perfecta.

Si todo lo que hemos indicado ya son razones más que suficientes para tener claro que este es un ordenador que cumple con cualquier expectativa, debes saber que la autonomía es otra de las buenas características que vas a encontrar en este ordenador. La razón es que supera las 12 heures d’utilisation sin el más mínimo problema independientemente de cómo lo utilices. Aparte, y antes de finalizar, es important destacar que en el apartado de la conectividad no vas a encontrar hay alguno ya que, por ejemplo, a este portátil no le faltan un par de puertos USB tipo C o una siempre útil toma de auriculares.