Nécessité d’améliorer la participation des femmes au PIB, mise en œuvre prochaine des codes du travail, selon le secrétaire au Travail

Le secrétaire au Travail a également déclaré que de plus en plus d’États s’apprêtaient à notifier et à finaliser les règles.

Le secrétaire au Travail, Sunil Barthwal, a souligné mardi la nécessité d’améliorer la participation des femmes et a également assuré la mise en œuvre prochaine des codes du travail.

« Sunil Barthwal, secrétaire (travail et emploi), ministère du Travail et de l’Emploi, gouvernement indien aujourd’hui (mardi) a souligné que le gouvernement a essayé de rendre les nouveaux codes du travail aussi contemporains que possible et a essayé d’assurer la contemporanéité du monde dans lequel nous vivons », a déclaré l’organisme industriel FICCI dans un communiqué.

Le gouvernement a pris diverses mesures pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, a-t-il déclaré.

Il s’adressait à la « 87e assemblée générale annuelle de l’AIOE (Organisation des employeurs de toute l’Inde) » virtuelle sur le thème « Impact des nouveaux codes du travail sur une croissance durable et équitable ».

Barthwal a également déclaré : « À moins que la participation des femmes ne s’améliore, la contribution au PIB (produit intérieur brut) des travailleuses ne sera pas dans la mesure où nous voulons que cette économie se développe. Nous avons examiné les codes du travail de divers points de vue, y compris les employeurs, les travailleurs, les femmes et les jeunes, et c’est un bon amalgame de différents points de vue. Il a ajouté que lorsque « nous regardons l’avenir du travail, nous devrons alors examiner différents modèles d’emploi et comment nous pouvons rendre justice à tous les modèles ».

Barthwal a déclaré que le gouvernement poursuit avec les États parce que cette loi est la liste concurrente de la constitution et que des règles doivent être formées à la fois au niveau central et au niveau des États.

« Nous, au niveau du gouvernement central, avons prépublié les règles et sommes prêts et dès que la majorité du gouvernement de l’État élaborera ses règles, nous serons prêts à mettre en œuvre le code », a-t-il ajouté.

« Nous devons être rapides car tout le monde attend avec impatience que ces règles voient le jour », a-t-il déclaré.

S’exprimant sur les nouveaux codes, Barthwal a déclaré que les deux principes directeurs sur lesquels les règles ont été conçues incluent la facilité de vie pour les travailleurs et la facilité de faire des affaires pour les employeurs.

Une grande inclusion, a-t-il souligné, dans le code du travail était l’inclusion des travailleurs des concerts et des plates-formes.

« L’Inde fait partie des trois plus grandes économies de plate-forme », a-t-il ajouté.

Barthwal a en outre déclaré que ces changements étaient importants et que le gouvernement souhaitait que l’ensemble du code du travail soit inclusif.

Soulignant l’importance du financement de la sécurité sociale, qui était disponible pour les travailleurs syndiqués, Barthwal a déclaré que le gouvernement l’étend désormais également aux travailleurs non syndiqués.

« Sur le portail e-Shram, nous enregistrerons environ 380 millions et près de 150 millions de travailleurs se sont déjà inscrits sur le portail. Nous avons également créé un fonds qui sortira de l’accumulation d’infractions qui s’attaquera aux problèmes des travailleurs non syndiqués », a-t-il noté.

Dagmar Walter, directrice de l’OIT, DWT pour l’Asie du Sud et bureau de pays de l’Inde, a déclaré que l’Organisation internationale du Travail (OIT) a adopté une politique à quatre piliers pour lutter contre l’impact du COVID-19 pour ses membres.

« Ces impacts socio-économiques de la crise incluent la stimulation de l’économie et de l’emploi, le soutien des emplois et des revenus des entreprises, la protection des travailleurs sur le lieu de travail et le recours au dialogue social pour trouver des solutions.

« L’avenir dépendra des collaborations et des dialogues sociaux, et cela ouvrira la voie à de meilleurs résultats », a-t-elle ajouté.

Le président de l’Organisation des employeurs de toute l’Inde, Shishir Jaipuria, a déclaré que les mesures proactives du gouvernement avaient instauré la confiance et la transparence et simplifié des lois complexes et obsolètes qui nuisaient à la croissance.

« Nous nous engagerons activement avec les États pour élaborer des règles transparentes, simples et dans l’intérêt mutuel des employeurs et des employés », a-t-il ajouté.

