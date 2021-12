Nécessité d’augmenter la capacité du Comité des comptes publics : le conférencier du Lok Sabha, Om Birla

Mettant l’accent sur le renforcement et une meilleure coordination entre les PAC, Birla a suggéré qu’il devrait y avoir un comité des présidents des PAC, qui pourrait avoir une discussion approfondie sur le fonctionnement des PAC.

Saluant la tradition de fonctionnement non partisan de la Commission des comptes publics (PAC) du Parlement, le président de Lok Sabha, Om Birla, a déclaré dimanche qu’il était nécessaire de renforcer les capacités de la PAC pour la renforcer en tant qu’instrument de responsabilité financière du gouvernement.

S’exprimant lors de la célébration du centenaire du chien de garde parlementaire sur les dépenses du gouvernement, Birla a suggéré la création d’une plate-forme numérique commune des PAC du Parlement et des assemblées législatives des États où ces comités pourraient partager leurs meilleures pratiques et surveiller l’exécution de leurs recommandations.

Birla a en outre suggéré que les comités parlementaires interagissent directement avec les gens et reçoivent leurs contributions. « Plus ils interagiront avec les gens, plus leurs recommandations seront efficaces et significatives », a-t-il ajouté.

Mettant l’accent sur le renforcement et une meilleure coordination entre les PAC, Birla a suggéré qu’il devrait y avoir un comité des présidents des PAC, qui pourrait avoir une discussion approfondie sur le fonctionnement des PAC.

Les suggestions de ce comité pourraient être discutées entre les présidents de séance pour une mise en œuvre afin de rendre les PAC plus responsables, transparents et bénéfiques pour le public, a déclaré Birla.