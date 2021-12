Nécessité d’avoir un portail unifié pour le règlement des griefs afin de renforcer la facilité de gouvernance : le secrétaire aux services financiers, Debasish Panda

Debasish Panda a plaidé en faveur de l’utilisation de technologies telles que l’intelligence artificielle pour identifier la déficience exacte du mécanisme de règlement des griefs.



Le secrétaire aux Services financiers, Debasish Panda, a suggéré mercredi de disposer d’un portail unifié pour le règlement des griefs en vue de renforcer davantage la facilité de gouvernance. Il a également plaidé en faveur de l’utilisation de technologies telles que l’intelligence artificielle pour identifier la déficience exacte du mécanisme de règlement des griefs.

Les formulaires sur le système centralisé de règlement et de suivi des griefs publics (CPGRAMS) devraient être visibles dans diverses langues indiennes, a-t-il déclaré lors d’un atelier national sur la prochaine phase de réformes visant à réduire le fardeau de la conformité afin de promouvoir la facilité de faire et de vivre ici.

L’atelier faisait partie de la Semaine de la bonne gouvernance et un groupe a été formé pour travailler sur la réparation efficace des griefs. Le secrétaire du Département des ressources foncières, Ajay Tirkey, présidait la séance de remue-méninges.

Tirkey a fait une présentation lors de l’adieu où le groupe a suggéré un cadre solide pour un traitement efficace des griefs et une nouvelle image de marque du CPGRAMS.

Tirkey a déclaré que la réparation efficace doit garantir la satisfaction, la confiance, la facilité de vie et la facilité de faire des affaires. Il a également suggéré de classer les États sur les redressements qualitatifs.

Il est nécessaire de rendre le traitement des griefs plus efficace en le limitant dans le temps grâce à un mécanisme de récompense et d’incitation, a-t-il déclaré, ajoutant que la question est de savoir comment améliorer la qualité du règlement des griefs.

« Je pense que les institutions ou au sein du ministère, nous avons également un format contrôlable très simple, où nous pouvons obtenir les rapports ou les commentaires et quelque chose où le système devrait déclencher automatiquement un rappel », a-t-il déclaré.

Il y a un besoin de sensibilisation des parties prenantes pour sensibiliser les gens à cette question.

S’exprimant à cette occasion, le secrétaire au développement rural Nagendra Nath Sinha a suggéré de changer le nom du portail des griefs en quelque chose comme Nidan afin que les gens puissent s’y connecter.

CPGRAMS ne donne pas un sentiment de réparation de grief.

Sinha a également suggéré un examen par une tierce partie de la résolution des griefs afin que des commentaires d’amélioration puissent être générés.

Hukum Singh Meena, secrétaire supplémentaire au Département des ressources foncières, a déclaré qu’il devrait être facile de déposer des griefs dans les langues régionales.

En outre, Meena a également déclaré qu’il était nécessaire d’assurer la transparence et la responsabilité.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.