Nécessité de réduire les incitations à la culture du paddy: Siraj Hussain, ancien secrétaire à l’agriculture

Une bonne formule consiste à maintenir le droit à un niveau tel que le coût du pétrole importé ne soit pas inférieur au coût du pétrole national au MSP.

Par Prabhudatta Mishra

Siraj Hussain a passé 18 ans de sa carrière à s’occuper de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes dans le Centre ainsi que dans l’Uttar Pradesh, dont 10 ans en tant que co-secrétaire, secrétaire supplémentaire et secrétaire du gouvernement de l’Union. Il a également été président et directeur général de la Food Corporation of India (FCI) en 2010-12. Actuellement, il est chercheur principal invité au Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales (Icrier), basé à Delhi. Hussain s’est entretenu avec Prabhudatta Mishra de FE sur plusieurs questions dans l’agriculture indienne – de la gestion des excédents alimentaires à l’impact des cas de Covid-19 dans les zones rurales et de la culture de cultures alternatives de paddy pour atteindre l’autosuffisance en huiles comestibles. Extraits édités:

1. Alors que les rapports font état d’un plus grand nombre de cas positifs provenant de l’Inde rurale au cours de la deuxième vague de Covid, comment son impact est-il perçu lors des prochains semis de kharif?

Les zones rurales de plusieurs États sont en effet sous le choc de l’épidémie. La mauvaise nouvelle est qu’il existe un énorme écart de vaccination entre les zones urbaines et rurales, sauf au Gujarat, au Kerala et au Rajasthan. La main-d’œuvre agricole est largement disponible en raison de la migration. Si la situation de Covid-19 commence à s’améliorer et que l’élément de peur est maîtrisé par un nombre plus faible de cas et une vaccination plus élevée, les opérations de semis de kharif ne sont pas susceptibles d’avoir des effets néfastes. La mousson n’atteindra le nord-ouest qu’au début de juillet, d’ici là, la vague devrait s’atténuer.

2. Après la sécheresse de 2009, la production de céréales vivrières de l’Inde n’a pas eu beaucoup d’impact chaque fois qu’il y a une insuffisance globale des précipitations, car la baisse des précipitations a été limitée à quelques zones / régions. Avec un excédent continu de production de riz et de blé chaque année, quelle est l’issue de la gestion de la politique alimentaire?

Il s’agit d’une question complexe et la réponse ne peut être trouvée que de préparer une feuille de route décennale en consultation avec les États. L’incitation à la culture du paddy doit diminuer et la même chose pour les cultures de remplacement, pour lesquelles l’Inde est tributaire des importations, doit augmenter.

3. IMD a prédit une mousson normale, mais certaines régions de l’est de l’Inde pourraient faire face à des précipitations inférieures à la normale. Étant donné que le paddy est la culture principale dans cette région et que l’irrigation est également inférieure à celle d’autres États producteurs, y a-t-il une menace pour la récolte de paddy?

Dans le passé, les prévisions régionales de la mousson ne se sont pas révélées très précises. La pluviométrie normale dans les États de l’Est est très élevée. Le Bengale occidental sub-himalayen et le Sikkim reçoivent environ 2 000 mm de pluie tandis que le Bihar et le Jharkhand reçoivent environ 1 000 mm. Ainsi, même si la prédiction d’IMD se réalise, une pluviométrie légèrement inférieure n’aura pas beaucoup d’impact sur les cultures de kharif dans la région orientale.

4. Il y a eu des discussions sur un abandon du paddy et d’autres cultures gourmandes en eau, en particulier au Pendjab et dans l’Haryana depuis des années. Pourquoi n’a-t-il pas décollé?

Selon ou le maïs à la place du paddy, mais les prix du maïs se sont effondrés en 2020-2021 et les agriculteurs ont gagné beaucoup moins qu’ils ne l’auraient fait, du paddy. Ainsi, l’approvisionnement du gouvernement est une énorme incitation à continuer avec le blé et le riz.

5. Où la politique de l’Inde a-t-elle mal tourné pour qu’elle passe d’un pays autosuffisant en huiles comestibles dans les années 80 à un importateur de Rs 75 000 crore / an maintenant? La distribution des semences gratuites sera-t-elle utile pour que le pays devienne autosuffisant en oléagineux? selon les données de la Commission des coûts et des prix agricoles (CACP), le blé, le paddy et la canne à sucre offrent les meilleurs rendements aux agriculteurs. Dans le cas de la canne à sucre, même le secteur privé est mandaté pour payer le prix fixé par le gouvernement. Dans le cas du blé et du paddy, l’approvisionnement est solide dans la plupart des États (le Bihar est une valeur aberrante). Haryana a fourni une incitation de 7 000 Rs par acre pour la culture du coton

La Mission nationale sur les oléagineux et les légumineuses n’est pas très bien financée. Au moindre coup d’inflation, les gouvernements (indépendamment des parties) ont réduit les droits d’importation sur l’huile de palme, qui se trouve également être l’huile la moins chère, disponible en grande quantité. Les semences à plus haut rendement ainsi qu’une belle incitation pour les agriculteurs à cultiver des oléagineux dans les cultures kharif et rabi peuvent donner des résultats dans 5-7 ans. En février 2018, un groupe de travail de Niti Aayog a soumis des projections de demande et d’offre jusqu’en 2033. En 2032-2023, la demande d’oléagineux devrait être d’environ 100 millions de tonnes (MT) alors que l’offre intérieure ne sera que d’environ 60 MT.

Le gouvernement calibre périodiquement le droit d’importation afin que les prix de soutien minimaux (PSM) des graines oléagineuses soient protégés. Une bonne formule consiste à maintenir le droit à un niveau tel que le coût du pétrole importé ne soit pas inférieur au coût du pétrole national au MSP.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.