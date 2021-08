Nécessité de réformes énergétiques exécutoires : le projet de loi sur l’électricité (amendement) doit garantir des tarifs reflétant les coûts, la compensation des cotisations genco et la fin du monopole de la discom

Obliger les ERC à initier une révision tarifaire au cas où les discos ne le demanderaient pas dans un délai spécifié, et le délai de 90 jours pour que les ERC finalisent ou adoptent les tarifs peuvent grandement aider à améliorer la viabilité financière des discos ainsi que des générateurs.

Par Vipul Tuli

L’Inde est le troisième consommateur d’électricité au monde. La demande nationale d’électricité a déjà établi de nouveaux records à deux reprises cette année, franchissant même la barre des 200 000 MW. La consommation prend de l’ampleur, ce qui nécessite des investissements massifs dans la production, le stockage, la transmission et la distribution – environ Rs 34 lakh crore au cours des 10 prochaines années.

Mais cet investissement devra se concrétiser dans un monde sans précédent. Les énergies renouvelables, avec leur intermittence, représentent déjà environ 10 % de l’approvisionnement en électricité de l’Inde et augmenteront vers 15-20 %. Pour que les énergies renouvelables prospèrent, la production conventionnelle, qui n’est plus un pôle d’attraction pour les capitaux, devra également investir dans la capacité même si sa part diminue, afin d’assurer la fiabilité du réseau indien qui sera bientôt de 300 000 MW.

Pour un secteur hautement réglementé comme l’électricité, des réglementations solides sont essentielles et elles doivent répondre aux cinq objectifs décrits ci-dessous. La mesure législative la plus importante qui peut renforcer le secteur est le projet de loi (amendement) sur l’électricité.

Surveillance réglementaire forte et indépendante : malgré les commissions de réglementation de l’électricité (ERC) dans chaque État, le secteur est embourbé dans des différends et des retards de paiement. Les discoms hésitant sur les obligations contractuelles et faisant appel contre les ordres de l’ERC sont la principale raison. Les modifications proposées — l’ajout de nouveaux membres dans les bancs de réglementation centraux, étatiques et d’appel ; donner aux jugements de l’ERC le pouvoir de décisions de justice ; et permettre au gestionnaire de réseau national d’instruire les gestionnaires de réseau régionaux et étatiques, comme dernier recours en cas d’ingérence politique locale indue, peut améliorer la discipline fiscale, la conformité et un règlement plus rapide des différends. La proposition sur l’éligibilité des membres aux commissions de régulation peut être revue dans le but de renforcer davantage l’indépendance de la régulation. absence de tarifs reflétant les coûts et retards dans le paiement des subventions par les gouvernements des États. L’harmonisation des politiques et des lois et des instructions claires aux États pour mettre en œuvre des tarifs reflétant les coûts et abordables, soutenus par le paiement effectif des subventions promises, sont nécessaires de toute urgence. Mandater les ERC d’initier la révision des tarifs au cas où les discoms ne s’appliqueraient pas dans un délai spécifié, et le délai de 90 jours pour que les ERC finalisent ou adoptent les tarifs peuvent grandement aider à améliorer la viabilité financière des discoms ainsi que des générateurs. Cotisations permanentes des générateurs : environ 90 000 crores de Rs de paiements sont dus des seuls dcoms aux générateurs privés, malgré plusieurs séries d’injection de liquidités. Il s’agit d’un boulet paralysant pour l’industrie. Des règles visant à faire respecter les délais de paiement ont été récemment promulguées. Cependant, l’application efficace et rapide de ces règles nécessitera les modifications proposées qui lient la sécurité des paiements à la stabilité du réseau et autorisent le gestionnaire de réseau central à intervenir si même les centrales d’État connectées au réseau se voient refuser leur cotisation. l’ajout est motivé par les obligations d’achat d’énergie renouvelable (RPO) de l’État fixées au niveau national. La conformité aux RPO reste faible dans la plupart des États par rapport à l’objectif de 175 000 MW d’ici 2022. L’amendement proposé visant à prescrire des RPO plus élevés et à imposer des pénalités plus élevées en cas de non-conformité continue augure bien de l’engagement national à développer les énergies renouvelables et à attirer des investissements.Démonopoliser distribution : La concurrence catalyse le changement. La délicéfaction de la distribution et de l’approvisionnement permettra la concurrence, débloquant plusieurs avantages. Il offrira aux consommateurs le choix, améliorera l’accès à l’électricité, l’efficacité disco et encouragera l’innovation pour les besoins émergents des consommateurs. Pour que la délicence réussisse, une réforme adéquate des règles serait nécessaire avant la mise en œuvre. Ici, la politique et les règles tarifaires seront essentielles, ouvrant ainsi la voie à la mise en œuvre des dispositions relatives à la suppression des licences dans l’amendement.

L’un des piliers du progrès de l’Inde est un secteur de l’électricité viable. Un projet de loi (modification) sur l’électricité fort et exécutoire en est le fondement.

L’auteur est président, FICCI Power Committee

