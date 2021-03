Si les crypto-monnaies sont utilisées uniquement comme une option d’investissement, nous devrions également autoriser les paris sur des matchs de cricket où au moins il y a de l’argent physique en cours de transaction.

Avec le Bitcoin touchant la barre des 50000 dollars, le concept de crypto-monnaie est de retour sur la table de discussion. Une crypto-monnaie est une monnaie anonyme créée à l’aide de la technologie blockchain, et elle peut être utilisée pour acheter des biens ou comme investissement. Les investisseurs apprécient ce concept car les crypto-monnaies fonctionnent sans aucune réglementation. Personne n’a donc vu l’inventeur du Bitcoin, même si un nom lui est associé. En outre, la croyance est que les gouvernements et les banques centrales ne font pas ce qu’il faut avec les devises et qu’il est donc logique d’investir dans les crypto-monnaies. Si c’est la raison d’être d’avoir de telles monnaies, l’ironie est que sa valeur est exprimée en dollars, ce qui est de toute façon accepté comme la principale monnaie d’ancrage à travers le monde. Ceux qui investissent dans le Bitcoin espèrent que la valeur augmentera et qu’ils pourront l’échanger contre des dollars et devenir riches. C’est le truc fou des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies ne devraient pas être autorisées à coup sûr en raison du concept d’anonymat. L’Inde s’est lancée dans une campagne contre l’argent noir, et la démonétisation était une initiative agressive, bien qu’échouée, pour contrôler sa croissance. Les autorités fiscales martèlent de tous les côtés de la porte pour arrêter les fuites. Il y a déjà beaucoup d’allers-retours dans les investissements étrangers, les Indiens canalisant confortablement leurs dollars par des investissements de portefeuille étrangers (FPI) enregistrés dans des paradis fiscaux et SEBI se bat pour colmater ces fuites. Dans une telle situation, il n’est pas acceptable que des joueurs privés mettent leur argent dans des crypto-monnaies.

Cela étant l’épine dorsale de l’idéologie, la position ici est que les crypto-monnaies ne devraient pas être autorisées et, en corollaire, devraient être rendues criminelles à moins que toutes les transactions ne soient révélées dans les déclarations fiscales. Pourquoi?

Premièrement, les personnes qui investissent dans une crypto-monnaie ne peuvent pas être retracées et, par conséquent, tout l’effort de piste d’audit disparaît. Le charme de l’anonymat va à l’encontre de la volonté du gouvernement de faire révéler aux citoyens la dernière roupie de leur compte d’épargne! Les initiateurs / investisseurs de ces devises sont-ils préparés à cela?

Deuxièmement, l’argent de la drogue peut facilement être canalisé dans des crypto-monnaies sans laisser de trace. Ces cartels utilisent déjà des substituts tels que la monnaie étrangère et l’or pour ces transactions. La crypto-monnaie facilite les choses car elle est basée sur la technologie sans aucun transfert formel de monnaie.

Troisièmement, si les gens investissent davantage ici, l’épargne financière globale du pays diminuera et pourra être utilisée à des fins productives. Cela découle du fait que l’Inde s’est orientée vers une baisse des taux d’intérêt pour assurer des emprunts faciles, au grand dam des épargnants, qui s’aventurent aujourd’hui sur le marché boursier et augmentent leur risque. Les crypto-monnaies seraient une autre option tentante, d’autant plus qu’elle ne serait pas retracée et que les taxes n’ont pas besoin d’être payées.

Quatrièmement, investir dans une crypto-monnaie revient à faire la même chose sur une base fictive. S’il est vrai qu’il existe plus de 4000 crypto-monnaies dans le monde, la plupart n’ont pas de joueurs et le Bitcoin est le leader à tous égards sans réelle concurrence. Il en est ainsi parce qu’il doit y avoir acceptation pour qu’une telle monnaie prospère. L’incitation à gagner de l’argent a évidemment conduit plusieurs Satoshis à créer leur propre monnaie, qui, heureusement, n’a pas gagné de terrain car cela aurait créé le chaos sur les marchés des devises. Même les produits tels que l’or ou les diamants tirent de la valeur de la rareté (et plus important encore, les gens acceptent la valeur élevée, contrairement à l’humble produit appelé l’eau qui est plus précieux mais qui a peu de valeur) et sont tangibles et acceptés par tous parce qu’il y a des propriétaires des métaux . Les crypto-monnaies sont créées à partir de rien et la table de roulette est mise en mouvement.

Cinquièmement, autoriser des monnaies inconnues dénie le pouvoir de la banque centrale. Pensez simplement à l’augmentation des taux d’intérêt par RBI pour freiner la demande, mais les gens utilisent le Bitcoin pour soutenir leur demande à l’insu de la banque centrale.

Sixièmement, si les crypto-monnaies sont utilisées comme moyen d’échange, cela va à l’encontre du concept de monnaie. Aujourd’hui, les Indiens doivent utiliser des roupies et ne peuvent pas utiliser le forex, qui doit être remis à la banque centrale ou bien enfreindre les règlements de la FEMA. Dans une telle situation, une crypto-monnaie sera une monnaie parallèle, ce qui n’est pas acceptable. Aux États-Unis, il existe plusieurs établissements qui acceptent le Bitcoin.

Enfin, si les crypto-monnaies sont utilisées uniquement comme option d’investissement (en supposant que cela ne nous dérange pas que les gens les détiennent de manière anonyme sans informer les autorités fiscales de leur richesse), nous devrions également autoriser les paris sur des matchs de cricket où au moins il y a de l’argent physique en cours de transaction.

Il y a donc de très bonnes raisons pour ne pas autoriser l’utilisation de crypto-monnaies. En fait, toutes ces transactions devraient être rendues illégales et constituer une infraction pénale. Si cela est autorisé, il doit y avoir une piste d’audit à 100%, ce qui, alors, ira probablement à l’encontre de l’objectif de la détention d’une telle monnaie. Le gouvernement mène déjà une bataille sur les médias sociaux qui a été interprétée comme une utilisation abusive dans le contexte des dispositions légales en vigueur. Permettre un système monétaire parallèle est donc antithétique, en plus d’être un danger.

RBI a parlé d’envisager une monnaie numérique indienne officielle. C’est compliqué car un gouvernement ou une banque centrale ne peut pas avoir une roupie et aussi une crypto-monnaie étant donné que la numérisation a considérablement progressé. Les transactions numériques ont pris de l’ampleur et sont libellées en roupies, ce qui soutient la croissance qui se déroule dans le pays. Plus de transactions numériques évitent d’utiliser des banques et l’ajout d’une autre crypto-monnaie en parallèle ne servira pas à grand-chose. En fait, cela peut créer de la confusion. En outre, l’essence d’une crypto-monnaie est de générer un flux de pièces paradoxalement limité mais sans fin – alors que la somme est fixe, le montant disponible diminue de manière disproportionnée à chaque période qui passe. Cela aide à valoriser la rareté. Une banque centrale flottant une crypto-monnaie ne peut pas utiliser cet idéal pour faciliter les transactions dans une économie.

La lutte contre l’argent noir est toujours en cours et les données fiscales ne montrent pas qu’il y a eu des succès encourageants dans ce domaine. Dans ces conditions, il est préférable de se tenir à l’écart des crypto-monnaies et de les interdire. Une crypto-monnaie officielle n’est pas non plus justifiée car elle peut créer beaucoup de confusion et de malaise parmi les citoyens.

L’auteur est économiste en chef, CARE Ratings, et l’auteur de «Hits & Misses: The Indian Banking Story». Les opinions sont personnelles