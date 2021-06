Nécessité d’un registre national pour assurer le lien entre les informations dans le secteur de la santé : Ashvini Danigond, MIPL

La pandémie de Covid-19 a mis l’accent sur les maladies contagieuses et transmissibles et sur la façon de les contrôler. La grande population de l’Inde la rend vulnérable aux maladies transmissibles. L’Inde est aux prises non seulement avec le coronavirus, mais aussi avec de nombreuses maladies transmissibles comme la tuberculose et le VIH. Les maladies transmissibles sont un problème majeur partout dans le monde. De nos jours, la technologie est utilisée pour contenir les maladies transmissibles en Inde. Dans une interaction exclusive avec le Financial Express Online Ashvini Danigond, directeur exécutif et PDG, ‎Manorama Infosolutions Pvt. Ltd. a parlé de l’utilisation de la technologie, des exigences pour rationaliser la livraison du dernier kilomètre, des défis et des opportunités pour les acteurs des technologies de la santé et plus encore. Extraits :

Comment une technologie telle que l’analyse prédictive peut-elle être utilisée pour contenir les maladies transmissibles dans un pays densément peuplé comme l’Inde ?

L’analyse prédictive est une solution de technologie de la santé qui a joué un rôle central pendant la pandémie, qui a contribué à mettre en évidence les disparités en matière de santé avec des informations basées sur les données. Grâce à l’analyse prédictive, il est possible de recueillir des données spécifiques sur les populations pour mieux répondre aux besoins de santé de la société. L’analyse prédictive peut aider à stratifier les risques et à donner une image plus détaillée de la santé collective d’un domaine particulier. De cette façon, les prestataires de soins de santé peuvent concevoir des moyens supplémentaires de planifier et de se préparer à l’augmentation future du nombre de patients atteints de Covid-19. Pour approfondir la compréhension de ce que signifient les informations et de ce qui peut être fait sur la base des résultats, il est important que les établissements de santé s’efforcent de s’assurer que toutes les parties prenantes comprennent les données et comment les appliquer.

Quelles sont les modifications essentielles de la fiscalité et des politiques concernant la fabrication, la logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement que le gouvernement doit entreprendre pour rationaliser la livraison du dernier kilomètre ?

Alors que le secteur indien de la santé est sur le point de croître, le gouvernement doit également prendre des mesures pour réduire le fardeau du coût élevé du financement pour les fabricants locaux. Il est également nécessaire de réduire le taux effectif de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les dispositifs médicaux à 5 %, contre 18 % actuellement. Le gouvernement peut également envisager d’inciter les fabricants d’équipements médicaux haut de gamme à augmenter la production de ces dispositifs dans le pays. Il est possible de mettre à niveau les installations de fabrication et l’infrastructure de la chaîne d’approvisionnement grâce à la technologie, à l’automatisation et aux interventions numériques. En outre, le gouvernement devrait renforcer l’infrastructure logistique pour lancer la livraison du dernier kilomètre dans le pays, y compris les installations pour les chaînes du froid.

L’Inde devient progressivement une plaque tournante de la fabrication de logiciels pour équipements médicaux. Quels sont les défis et opportunités pour les acteurs des technologies de la santé ?

Redéfinir une feuille de route à long terme pour promouvoir cette industrie reste crucial. Pour relever les défis financiers de l’industrie au lendemain de la pandémie, un mécanisme de financement solide pour nourrir un écosystème innovant doit être prioritaire. Il est nécessaire de faire pression pour améliorer les compétences du secteur par le biais de la qualification, de l’amélioration des compétences et du recyclage. Cela devrait être conforme aux progrès médicaux et technologiques actuels. Pour les acteurs des technologies de la santé, il est possible d’élargir l’accès et les opportunités grâce à un soutien politique collaboratif pour la demande et l’offre.

La création d’un écosystème de parties prenantes clés reste impérative pour l’utilisation efficace des ressources et l’évolutivité. L’élaboration d’une feuille de route axée sur l’accélération de l’innovation et de la recherche et développement (R&D) reste également cruciale. Une approche futuriste et collaborative pourrait conduire l’Inde à devenir un partenaire de confiance pour le monde en matière de logiciels pour dispositifs médicaux.

Quels sont les facteurs clés que les acteurs des technologies de la santé doivent garder à l’esprit pour rester pertinents dans cette dynamique en constante évolution et changeante des besoins en soins de santé à l’échelle mondiale ?

La technologie numérique continuera de se développer et d’améliorer l’engagement et la gestion des patients. Il sera possible de créer une expérience holistique grâce à l’utilisation d’outils et de solutions en matière de dépistage et de diagnostic, de prestation de soins, d’aide à la navigation dans les soins, de gestion des maladies, de surveillance à distance ou même de solutions de chaîne d’approvisionnement.

Le besoin est de promouvoir des soins basés sur la valeur ainsi que l’introduction de la gestion de la santé de la population, des dossiers médicaux électroniques (DME), une adoption plus poussée de la télémédecine et l’utilisation globale des solutions de santé numériques par les prestataires de soins est le besoin du moment. Il reste un énorme potentiel de recherche et développement (R&D) dans le secteur de la santé. Des applications de pointe avec l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) dans la découverte de médicaments pour la santé, la médecine personnalisée continuera de changer la donne.

Quelles sont les meilleures pratiques que l’Inde peut adopter dans d’autres pays en développement comme le Mexique, le Vietnam et la Malaisie en matière de santé publique ?

Au Mexique, par exemple, chaque ville moyenne à grande possède au moins un hôpital de premier ordre. Le Centennial Care 2.0 au Mexique vise à mettre en œuvre de nouvelles initiatives ciblées pour combler des lacunes spécifiques dans les soins de santé et améliorer les résultats pour ses citoyens les plus vulnérables. D’un autre côté, en plus d’encourager le secteur privé, le Vietnam a également besoin d’établissements de santé aux niveaux central et provincial pour aider à renforcer les capacités de ceux aux niveaux des districts et des communes. La politique du pays met l’accent sur le transfert de compétences techniques avec pour objectif clé de réduire le stress des personnes dans les hôpitaux de niveau supérieur. De même, le système de santé malaisien reste avancé grâce au soutien important du gouvernement par le biais d’investissements dans l’infrastructure médicale de l’hôpital.

Parlez-nous de Manorama Infosolutions Pvt Ltd (MIPL’s) Lifeline Communicable Disease Management Suite (Pandemic Solutions)

Manorama Infosolutions Pvt Ltd (MIPL) Lifeline Communicable Disease Management Suite (CDMS) remplit et représente des données en temps réel telles que la capture des dossiers des citoyens aux points d’entrée, l’administration des pandémies et les salles de guerre, la recherche des contacts, la gestion des vaccins du dernier kilomètre, la téléconsultation Solution et Hôpitaux Covid-19 et solution de pandémie de centre de quarantaine.

Une salle de guerre centralisée permet de rationaliser la gestion de la capacité et de l’efficacité pour lutter contre Covid-19 tout en fournissant une visualisation des données des mesures de performance clés telles que la disponibilité des lits, des médicaments et des consommables, l’approvisionnement en oxygène médical et les statistiques liées à la propagation des infections dans un quartier particulier. Il comporte des tableaux de bord et des moniteurs, qui aident les administrateurs de soins de santé à examiner les performances des districts au niveau central.

Ashvini Danigond, directeur exécutif et PDG, ‎Manorama Infosolutions Pvt. Ltd.

Avec le CDMS, l’amélioration des soins aux patients est rendue possible grâce à des alertes en temps réel liées à des lectures vitales anormales, à la création d’un dossier médical électronique (DME) unique d’un patient dans plusieurs établissements de santé et à la surveillance à distance des patients par téléconsultation. De plus, le CDMS permet une gestion du flux de travail de bout en bout avec un formulaire Covid-19 prédéfini.

Comment aide-t-il les autorités gouvernementales/les prestataires de soins de santé à exécuter des interventions multimodales pour lutter contre cette crise et accroître l’efficacité de la gestion ?

Notre plate-forme de collaboration virtuelle, la télémédecine, a un impact considérable sur les marchés sur lesquels nous sommes présents. Parallèlement, nous nous concentrons également sur la consolidation de notre présence sur divers marchés émergents avec nos solutions et sur l’aide au client à atteindre ses objectifs de transformation numérique des soins de santé.

Comme je l’ai mentionné plus tôt, MIPL a développé une suite de solutions de gestion des maladies transmissibles Lifeline spécialement organisée pour résoudre les défis auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé, les administrateurs et le gouvernement dans la situation de pandémie. Cela s’ajoute aux solutions de santé publique qui se sont avérées révolutionnaires dans l’industrie.

Pourriez-vous partager quelques exemples de réussite/études de cas ?

MIPL a effectué avec succès des livraisons critiques pour des projets de soins de santé de grande envergure et complexes à travers le monde pendant la pandémie de Covid-19 en 2020. Les solutions de la nouvelle ère qui ont émergé et sont mieux adoptées comprennent désormais : la télémédecine et les consultations virtuelles, la solution de gestion des maladies transmissibles (CDMS ) pour les administrateurs de la santé publique, et les solutions de santé publique sont également essentielles pour la politique de santé et une meilleure gestion de la pandémie.

MIPL a mis en œuvre avec succès le CDMS pour Kolhapur Collectorate et le projet de télémédecine de la Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) facilitant la gestion et le traitement des cas de Covid-19. Le CDMS a aidé les autorités sanitaires de la ville à travers les blocages facilitant le dépistage et la gestion de Covid-19 et permettant aux patients de se connecter à distance avec les médecins et de faire poser leur diagnostic.

Quelle reste la stratégie commerciale de MIPL pendant la pandémie ?

Pour le MIPL, la santé publique est un pilier essentiel depuis sa création il y a près de deux décennies. Pendant la phase de l’infection par le nouveau coronavirus, les solutions liées à la gestion des pandémies telles que les solutions de gestion des maladies transmissibles et la télémédecine sont restées les principaux secteurs verticaux de croissance de l’entreprise.

Souhaitez-vous mentionner des projets importants en cours et à venir qui sont en cours, à la fois sur les territoires nationaux et internationaux ?

En ce qui concerne les projets internationaux, un projet d’automatisation nationale a été lancé au Bhoutan par le MIPL pour la mise en œuvre du système de gestion de l’information hospitalière (HIMS) dans 379 établissements de santé. MIPL a également mis en place avec succès le projet d’automatisation du pays aux Seychelles pour l’Agence des soins de santé, qui est gérée par le ministère de la Santé (MoH) de la République des Seychelles et est actuellement en cours de mise en œuvre.

En Inde, pour le groupe d’hôpitaux de Wockhardt, nous avons joué un rôle déterminant dans le remplacement de leurs anciennes solutions et ce projet est également en cours de mise en œuvre.

La suite de solutions Lifeline Smart City de Manorama s’est étendue aux marchés internationaux et est en cours d’intégration et de mise en œuvre pour les projets internationaux de ville intelligente. Le Sri Lanka et l’Afrique sont les deux pays qui figurent en bonne place dans l’agenda de l’entreprise à cet égard.

Quel regard portez-vous sur la mission Santé numérique du PM ? Des suggestions que vous aimeriez partager?

Alors que le gouvernement central a lancé la Mission nationale de santé numérique (NDHM) pour numériser les dossiers de santé à travers le pays, il existe une immense portée et des opportunités pour plus. En outre, par le biais de la Mission nationale de la santé (NHM), le gouvernement s’est efforcé de fournir un accès à des services de santé équitables, abordables et de qualité, responsables et adaptés aux besoins de la population.

Un registre national est nécessaire pour apporter une authenticité et une plus grande visibilité aux hôpitaux et aux établissements de santé à travers le pays, ce qui garantira que le lien d’information entre les différentes parties prenantes appartenant à l’industrie de la santé reste adéquat.

Considérant que le secteur est à un point d’inflexion stratégique de la perturbation numérique, il reste donc essentiel pour les prestataires de soins de santé de rationaliser les efforts pour tirer parti du meilleur des technologies numériques pour soutenir l’infrastructure médicale pour une réponse efficace à une crise sanitaire d’urgence. situation.