Nécessité d’une réduction progressive des tarifs des boissons alcoolisées : rapport Icrier

L’Inde devrait mettre en œuvre une réduction progressive des tarifs pour le secteur des boissons alcoolisées (alcobev) et créer des politiques transparentes, selon le Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales (Icrier).

Dans un rapport intitulé « Développement de principes pour la réglementation du secteur des boissons alcoolisées en Inde », développé conjointement avec PLR Chambers, Icrier a proposé une politique en cinq points pour développer un cadre réglementaire et tarifaire transparent et prévisible pour le secteur indien des boissons alcoolisées.

L’agence a déclaré que le gouvernement devrait élaborer des politiques transparentes et prévisibles, se concentrer sur les interventions technologiques, améliorer l’utilisation de modèles basés sur les données, engager des consultations régulières avec les parties prenantes et mettre en œuvre une réduction progressive des tarifs pour le secteur indien des boissons alcoolisées.

Deepak Mishra, directeur et chef de la direction d’Icrier, a déclaré : « Des réglementations et des politiques fiscales excessives, imprévisibles et opaques ont contribué au coût élevé des affaires dans le secteur des boissons alcoolisées en Inde. En analysant les meilleures pratiques au pays et à l’étranger, ce rapport a formulé les cinq grandes recommandations politiques qui contribueraient grandement à aider ce secteur.

L’Inde est l’un des marchés les plus dynamiques au monde pour les boissons alcoolisées, avec une taille de marché estimée à 52,5 milliards de dollars en 2020. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,8 % entre 2020 et 2023.

La production de boissons alcoolisées a augmenté d’environ 23,8% entre 2015-16 et 2018-19 et le secteur a généré environ 1,5 million d’emplois et 48,8 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2019, selon le rapport.

Ce secteur fait partie des trois principaux secteurs générant des revenus des États. Pendant la pandémie, 21 États ont modifié leurs politiques pour autoriser la livraison à domicile ou imposé un cess Covid-19 pour atténuer le manque à gagner. Cependant, dans certains cas, l’étude a révélé que cela a entraîné une baisse des revenus. Ainsi, les politiques peuvent ne pas atteindre les objectifs souhaités.

Le rapport a également souligné les principaux obstacles auxquels le secteur était confronté, notamment les obstacles réglementaires et plusieurs variations entre les États, les obstacles au contrôle des prix et les tarifs d’importation élevés.

