N’écoutez pas les haineux. C’est le moment idéal pour acheter des actions BABA.

Le magazine de Barron semble un peu conflictuel. D’une part, ils ont produit une histoire positive sur Alibaba (NYSE :BABA) le 10 octobre. Il a indiqué que le célèbre investisseur Charlie Munger « doublait » ses investissements dans les actions BABA à travers Journal quotidien (NASDAQ :DJCO), dont il est le président.

D’un autre côté, Barron’s a écrit un article d’opinion le 12 octobre disant que même si les actions d’Alibaba rebondissent, il n’est pas temps d’investir dans Alibaba. En d’autres termes, bien qu’il ait écrit que Munger aime le stock, leur conseil est de l’éviter.

Ils pensent que le gouvernement chinois pourrait continuer à sévir contre l’entreprise à l’avenir.

Le stock BABA semble bon marché ici

Cependant, je recommande d’investir dans les actions d’Alibaba depuis plusieurs mois. Le mois dernier, j’ai écrit que les rachats de l’entreprise agiraient comme un catalyseur majeur. En fait, le stock semble se reconstituer.

L’une des raisons pourrait être que les analystes considèrent toujours l’entreprise comme extrêmement rentable. Par exemple, à 163 $ par action (au 12 octobre), l’action BABA se négocie pour seulement 17,4 fois les bénéfices projetés pour l’année se terminant en mars 2022. Et pour mars 2023, elle est à 10,9 fois les bénéfices.

C’est selon Seeking Alpha. Yahoo! Finance, qui utilise les données de l’enquête des analystes de Refinitiv, a des perspectives de bénéfices similaires. Par exemple, leur enquête pour le bénéfice par action (EPS) de mars 2022 est de 9,30 cents par action. Seeking Alpha indique que les mêmes 36 analystes ont une prévision de BPA moyenne de 9,34 cents.

Cela semble être exceptionnellement bon marché. Par exemple, Amazon (NASDAQ :AMZN) se négocie pour 3 fois les multiples cours/bénéfice (P/E) de l’action BABA. Il se négocie pour 61,6 fois les bénéfices de fin d’année de décembre 2021 et 48,6 fois les bénéfices prévus pour 2023.

De plus, le multiple prix/ventes (P/S) d’Alibaba n’est que de 3,1 fois pour l’année se terminant en mars 2022 et de 2,6 fois pour 2023. Cela semble assez bon marché. Par exemple, Amazon est à 3,5 fois les ventes en 2022 et 2,93 fois les ventes prévues en 2023.

Où en sont les choses pour Alibaba

À ce stade, le stock de BABA semble être près d’un creux. Après avoir culminé à environ 270 $ à la mi-février. le titre semble avoir atteint un creux le 3 octobre à 139,63 $. Depuis lors, il a augmenté à 163 $ au 12 octobre.

La publication des résultats d’Alibaba au deuxième trimestre a montré des résultats solides. Son écosystème mondial a augmenté de 45 % par rapport au trimestre précédent en termes de nombre total de consommateurs sur ses sites. Le bénéfice net de la société attribuable à ses actionnaires a augmenté de 10 % en glissement annuel.

Cependant, son flux de trésorerie disponible (FCF) était de 3,2 milliards de dollars, soit 1,4 milliard de dollars de moins que l’année dernière, mais cela était dû à un règlement qu’il a dû payer aux autorités chinoises. En effet, le FCF, sur une base ajustée, était de 4,6 milliards de dollars. Cela annualisé à 18,4 milliards de dollars. Nous pouvons l’utiliser pour valoriser l’action BABA.

Quelle est la valeur de l’action BABA

Ces 18,4 milliards de dollars de FCF annualisés représentent une bonne valeur. Par exemple, comparé à sa valeur marchande de 465 milliards de dollars, le rendement du FCF est élevé à 3,95 % (c’est-à-dire 18,40 milliards de dollars/465 milliards de dollars). Cela pourrait facilement tomber à 3% ou moins au cours de la prochaine année, poussant le titre à la hausse.

Voici comment cela fonctionne. Disons que le marché commence à valoriser davantage le FCF. Ils feront monter le prix et abaisseront effectivement le rendement du FCF. Donc, si nous divisons 18,4 milliards de dollars par 3 %, la capitalisation boursière cible qui en résulte est de 613,33 milliards de dollars. Cela représente un gain de 31,9% par rapport à la valeur marchande actuelle de 465 milliards de dollars.

En conséquence, le cours cible de l’action BABA devrait être supérieur de 31,9% à celui d’aujourd’hui. Par conséquent, si nous multiplions 163 $ par action par 1,319, nous obtenons un prix cible de 215 $ par action.

Que faire avec BABA aujourd’hui

Cela implique que le moment est peut-être venu de copier ce que fait Munger et de « doubler » sur l’investissement dans les actions BABA. Ou, si vous n’avez pas encore effectué d’achat, c’est peut-être le bon moment pour envisager de le faire.

Les analystes ont tendance à être d’accord avec moi. Par exemple, Yahoo! Finance (en utilisant les données de l’enquête des analystes de Refinitiv) montre que le prix moyen de 47 analystes sur l’action BABA est de 245,81 $.

De plus, la moyenne de 46 analystes de Seeking Alpha est de 249,07 $ par action. Ces deux montants sont supérieurs à ma prévision de 215 $ par action pour le prix cible, comme indiqué ci-dessus.

Ainsi, le consensus, entre mes prévisions et les analystes, ainsi que Charlie Munger, semble être que l’action BABA est un bon achat ici. Prends ça, Barron’s, et mijote dessus !

