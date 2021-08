Necrobarista: Final Pour, une “histoire sur le café et la mort”, sort sur Switch aujourd’hui

L’un des nombreux jeux indépendants délicieux présentés dans la vitrine mondiale de l’indie Nintendo d’aujourd’hui était Necrobarista – Verser Final –, un roman visuel de style anime de Route 59 et Coconut Island Games.

Décrit comme “une histoire sur le café et la mort”, celui-ci propose aux joueurs de suivre un groupe de personnages alors qu’ils naviguent dans une version fantastique de Melbourne, goûtant le café de la ville et explorant l’éthique discutable de la nécromancie au fur et à mesure. Il a une bande-son composée par Kevin Penkin, le compositeur nominé aux BAFTA derrière Florence, une présentation cinématographique entièrement en 3D, et arrive sur Switch en exclusivité sur console chronométrée.

En fait, Final Pour est une version élargie du réalisateur du jeu original qui comprend un tout nouveau contenu d’histoire et des visuels remasterisés. Il existe également un nouveau mode « Studio » où les joueurs peuvent créer leurs propres dialogues et histoires, ce qui semble être un ajout très cool en effet.

Il semble que le jeu soit déjà en ligne sur l’eShop au moment de la rédaction, disponible pour 21,99 $. Si cela ressemble à votre tasse de thé – enfin, de café – pourquoi ne pas essayer ?