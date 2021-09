Nécrologie et cause du décès de Linda Tripp

. Linda Tripp

Linda Tripp, dont les enregistrements de ses conversations avec son ancienne amie Monica Lewinsky ont aidé à préparer le terrain pour le procès en destitution du président Bill Clinton, est décédée en 2020 à l’âge de 70 ans.

Quelle était la cause de la mort de Tripp ? Comment est-elle morte?

Sa cause de décès était un cancer du pancréas, selon AJC.com.

Sa mort est arrivée rapidement. Daily Mail a rapporté que Linda Tripp est décédée le 8 avril 2020 après avoir découvert qu’elle avait un cancer du pancréas moins d’une semaine plus tôt, lorsqu’elle a commencé à souffrir de douleurs à l’estomac. Tripp sera de retour aux yeux du public à la suite de la série FX Impeachment: An American Crime Story.

La fille de Tripp a dit à TMZ que Tripp non avait COVID-19.

Depuis sa mort, de nombreux sites ont écrit de nombreuses nécrologies pour Tripp, se concentrant principalement sur son rôle dans le scandale Clinton / Lewinsky. Voici l’avis de décès de Tripp sur Legacy.com. Voici sa nécrologie dans le New York Times.

Voici ce que vous devez savoir :

Linda Tripp avait également reçu un diagnostic de cancer du sein

Bien qu’il soit mort d’un cancer du pancréas, Tripp a eu d’autres problèmes de santé graves au fil des ans. En 2009, le magazine Time a rapporté que Tripp était une survivante du cancer du sein.

L’amie de Tripp, Diane Spreadbury, a déclaré au Daily Mail qu’elle était une “personne merveilleuse”.

“On m’a dit qu’elle était morte avec le sourire aux lèvres”, a déclaré Sreadbury au Daily Mail. “Nous avions parlé de la mort à plusieurs reprises et nous en avons parlé ensemble lorsqu’elle a été confrontée au cancer du sein il y a 18 ans. Ce n’était pas quelque chose dont il avait peur. Mais je suis content pour elle qu’elle soit très paisible.”

Bien que le Daily Mail ait été le premier à confirmer la mort de Tripp, d’autres sites ont rapporté qu’il était sur le point de mourir. Par exemple, TMZ a rapporté que Tripp était au bord de la mort, citant sa fille disant sur Facebook : « Ma mère quitte cette terre. Je ne sais pas moi-même si je pourrai survivre à cette angoisse ». Allison Tripp Foley a demandé des prières pour “un processus indolore pour la femme la plus forte que je rencontrerai de toute ma vie”.

Lewinsky a offert ses bons vœux à Tripp

Monica Lewinsky n’avait que des mots gentils pour son ancien ennemi juré.

Lewinsky a écrit sur Twitter : « Indépendamment du passé, en entendant que Linda Tripp est très gravement malade, j’espère qu’elle se rétablira. Je ne peux pas imaginer à quel point c’est difficile pour sa famille.”

Au moment du scandale Clinton, Linda Tripp était un fonctionnaire travaillant pour le Pentagone. Depuis le scandale, Tripp s’est marié, a tenu un magasin de Noël allemand et a périodiquement parlé durement des Clinton et du traitement qu’ils ont reçu.

Tripp a affirmé avoir été victime d’un “lynchage high-tech”

Tripp a maintenu au fil des ans qu’elle était une dénonciatrice et croyait que les médias l’avaient maltraitée. Tripp n’avait pas eu un profil très élevé au fil des ans. En fait, lorsqu’il a parlé de la saga en juillet 2018, c’était, selon le Washington Post, “son premier discours public en près de deux décennies”. Elle s’exprimait lors d’un événement organisé à l’occasion de la Journée nationale des dénonciateurs à Capitol Hill.

Elle n’a exprimé qu’un seul regret, selon The Post : “Ne pas avoir le courage de le faire plus tôt.”

“Il s’agissait toujours de bien et de mal, jamais de bien et de mal”, a déclaré Tripp lors de l’entretien, a rapporté The Post. « Il s’agissait de dénoncer le parjure et l’entrave à la justice. Il n’a jamais été question de politique.” Il a ajouté qu’il savait maintenant à quoi ressemblait “un véritable lynchage de haute technologie”.

Selon The Post, Tripp a déploré qu’il était “pratiquement impossible de regagner sa réputation” et a déclaré: “Mon devoir, mon serment, était envers le bureau de la présidence, pas le titulaire, et j’ai tenu ce serment.”

Tripp s’en prend à Hillary Clinton

Bien qu’elle n’ait pas prononcé beaucoup de discours publics, Linda Tripp a donné quelques interviews ciblées dans lesquelles elle a fustigé Hillary Clinton.

En 2015, alors qu’Hillary Clinton se présentait à la Maison Blanche, Tripp, alors âgé de 65 ans, avait accordé une interview au Daily Mail dans laquelle il critiquait Hillary. Dans cette interview, Tripp a décrit Hillary comme la “souveraine” de la Maison Blanche lorsque Bill Clinton était président et l’a qualifiée d'”impitoyable”.

« Dans son esprit, cela ferait partie d’un couronnement plutôt que d’une élection », a ajouté Tripp, évoquant la montée attendue d’Hillary à la présidence : « C’est prévu depuis tant d’années… C’est donc un train en fuite. Personne ne va l’arrêter.”

Il a ajouté: “Je pense que la chose la plus convaincante à propos d’Hillary est qu’elle ne reculera devant rien pour atteindre son objectif et qu’elle considère le public comme des roturiers facilement séduits pour lui faire croire son point de vue.”

En ce qui concerne Hillary et Monica, Tripp a soutenu: «Hillary était non seulement au courant de Monica Lewinsky, elle s’est assurée que Monica a été retirée de la Maison Blanche et est finalement passée d’une première dame terne avec des nombres d’approbation peu impressionnants à une épouse lésée. Littéralement, en un clin d’œil, elle s’est propulsée au statut de première victime. Cela a tourné le coin d’Hillary. “

Cependant, il a parlé positivement de Barack Obama dans le passé. Selon le magazine Time, il a dit un jour : « Je crois que le président élu Obama possède une pureté d’âme immédiatement reconnaissable qui, avec son éclat et, bien sûr, son éloquence, a apporté une magie tout à fait inimaginable et tant attendue au pays. ” transformant littéralement les états rouge et bleu en « La couleur violette » ».

Tripp était marié, dirigeait un magasin allemand et vivait dans une ferme de 3 millions de dollars.

Tripp était mariée à un homme du nom de Dieter Rausch, et ils essayaient de vendre leur ferme de 3 millions de dollars lorsqu’elle a donné l’interview du Daily Mail en 2015. Selon le Daily Mail, Tripp et son mari avaient un magasin appelé “The Christmas Sleigh, à Middleburg ”Et elle est une grand-mère de sept enfants.

Selon son site Internet, The Christmas Sleigh vend des décorations de Noël allemandes. Le site Web qualifie le magasin de “meilleur magasin allemand 100% authentique d’Amérique” et indique qu’il est ouvert depuis 17 ans. Le magasin vend également des vêtements autrichiens faits à la main.

« Le traîneau de Noël transporte une grande variété d’articles artisanaux européens de haute qualité. Beaucoup de nos produits ne sont pas encore sur notre site Web et nous les ajoutons à notre inventaire presque tous les jours. Nos fréquents voyages d’achat en Allemagne, en Autriche et en Italie tout au long de l’année nous aident à nous assurer que nous pouvons généralement localiser ce que vous cherchez, tant qu’il est encore en cours de fabrication. » Le site est lu.

En 2014, Boston.com a rapporté que Tripp était « à Middleburg, en Virginie, vendant des bibelots allemands authentiques dans un magasin de Noël qu’elle dirige avec son mari allemand », mais a noté que certains critiques de Yelp laissaient des commentaires négatifs. Les avis sur Yelp étaient mitigés. « J’adore ce magasin ! Comment pourriez-vous pas ?! Tout est magnifiquement affiché. J’aimerais que plus de magasins soient si élégants et magiques », a déclaré l’un d’eux.

Mais un autre critique a écrit : « TRÈS cher pour des choses disponibles partout et en ligne. J’en ai aussi trouvé beaucoup de mauvais goût.”

Un article paru dans Inside Nova décrivait le mari de Tripp, Dieter Rausch, comme “un causeur doux et calme” et le décrivait comme “habituellement vêtu du costume traditionnel allemand de pantalon en cuir et d’un bonnet de feutre”. L’article de 2015 disait que Rausch vivait en Virginie depuis 14 ans à l’époque et épousa Tripp en 2003 après la connaître depuis des années.

Selon le magazine Time, Tripp a reçu de l’argent à la suite du scandale. “En 2003, il s’est entendu avec le ministère de la Défense pour 595 000 dollars dans un procès civil dans lequel Tripp accusait le Pentagone d’avoir violé sa vie privée en révélant des informations personnelles aux médias”, a rapporté le magazine. Biography.com a rapporté que Tripp a également reçu “une promotion rétroactive, un arriéré de salaire au salaire le plus élevé pour 1998, 1999 et 2000 et une pension”.

Le magazine Time rapporte que Dieter Rausch était “un petit ami d’enfance qui avait été le premier baiser de Tripp à l’âge de 14 ans” et dit qu’il est un survivant du cancer du sein. Selon Biography.com, la mère de Tripp, Inge, était allemande. Elle était auparavant mariée à un militaire nommé Bruce Tripp, avec qui elle a eu des enfants Ryan et Allison.

