Nécrologie présentera une nouvelle chanson lors de la diffusion en direct du studio 11th Hour 12 Pack

Vétérans du death metal de Floride NÉCROLOGIE ont annoncé la “11th Hour 12-Pack Studio Diffusion en direct”, qui aura lieu le samedi 25 septembre à 17 h HAE. Les billets et les lots de produits dérivés sont disponibles sur www.ObituaryLive.com. L’émission pourra être visionnée jusqu’à deux semaines après la diffusion initiale et à la demande pendant deux semaines supplémentaires après.

NÉCROLOGIE commente : « Jusqu’au bout… alors que le groupe est en studio pour mettre la touche finale au nouvel album, nous nous préparons également pour la tournée américaine avec SOCIÉTÉ DE LA MARQUE NOIRE qui n’est que dans quelques semaines. Cela dit, nous savons que les fans du monde entier attendent également et se demandent quand ils pourront nous voir jouer en direct, c’est donc ce que nous allons faire : nous réinstallons les caméras en studio et en diffuserons une de nos répétitions finales pour que tout le monde y participe !

Nous sélectionnons 12 chansons pour la setlist de la tournée et nous nous tournons vers nos fans pour obtenir de l’aide ! Nous voulons entendre de votre part les chansons que nous devrions jouer, alors écoutons-le ! Vous nous dites quelles chansons vous voulez entendre et nous surveillerons tous nos réseaux sociaux et le site Web de la nécrologie pour toutes vos suggestions de chansons et VOUS nous aiderez à choisir la setlist pour la tournée ET nous les jouerons devant les caméras pour vous les gars! Nous prendrons des suggestions toute la semaine et dévoilerons la setlist lundi prochain, le 20 septembre !

“Nous allons également vous amener à l’intérieur du studio pour voir les garçons écrire, discuter et travailler sur de nouveaux morceaux, et vous donner un petit avant-goût du nouvel album et vous jouer une nouvelle chanson, si cela vous convient !”

« Nous appelons officiellement cela le ’11th Hour 12-Pack Studio Diffusion en direct’!

« Vous êtes prêts ?

“Faisons cela!!!”

En mars dernier, NÉCROLOGIE leader Jean Tardy dit à la France Nations Unies du Rocher que le groupe a utilisé une partie du temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus pour travailler sur le matériel d’un nouvel album studio. “Nous avons définitivement travaillé sur de nouveaux morceaux et nous avons pris notre temps”, a-t-il déclaré. “Nous n’avions pas envie de libérer [a new album] maintenant au milieu de la pandémie quand vous ne pouvez pas partir en tournée et soutenir ce n’est pas ce que nous voulions faire, donc nous ne sommes pas pressés. Mais d’ici l’année prochaine, nous reprendrons la route. Nous mettons en place des tournées et nous sortirons un autre album l’année prochaine avant de reprendre la route et de recommencer à tourner. Nous travaillons donc actuellement sur du nouveau matériel.”

Interrogé sur ce que les fans peuvent attendre du suivi de NÉCROLOGIEl’album éponyme de 2017, John a dit : “Je pense que ça va sonner comme NÉCROLOGIE. [Laughs] Vous nous connaissez – nous sommes en quelque sorte des hommes des cavernes; nous n’aimons pas trop évoluer. Nous aimons changer et faire un peu ici et là, mais nous devenons trop vieux pour trop changer, je pense. Donc tant que c’est lourd et martelant, alors c’est ce à quoi vous pouvez vous attendre.”

