Necromunda: Hired Gun is Doom rencontre Dishonored dans Warhammer 40K

Par Sherif Saed, Vendredi 19 mars 2021 11h40 GMT

Les créateurs de Space Hulk: Deathwing sont de retour avec un nouveau jeu de tir.

StreumOn, l’équipe indépendante derrière le classique EYE: Divine Cybermancy et Space Hulk: Deathwing plus récemment, est de retour avec un nouveau projet de tir. Necromunda: Arme à feu est le tireur violent et frénétique du studio et il sort le 1er juin.

Necromunda: Hired Gun se déroule dans Necromunda de Warhammer 40,000, une ville ruche dystopique, un décor rarement exploré dans les jeux. Le gameplay ressemble plus au premier projet de StreumOn qu’au Deathwing tactique. Le personnage peut enchaîner de manière fluide les courses murales, les tirets et les coups de grappin lors de leur repositionnement dans l’arène.

Le combat semble mortel, le rythme ressemblant presque à celui des nouveaux Dooms, y compris même ce qui semble être des finisseurs. Mais vous avez également accès à des augmentations bioniques, qui peuvent être améliorées au cours du jeu, qui empruntent des éléments de Dishonored. Le gameplay tourne autour de la prise de contrats de primes qui vous enverront après certaines des cibles les plus dangereuses de la ruche.

Et il y a un compagnon de chien, enfin, techniquement mi-dogue mi-robot. Comme vos propres capacités et armes, vous pourrez également améliorer celles de votre ami animal. Comme vous pouvez le voir dans le gameplay ci-dessus, il est assez différent de vos jeux Warhammer 40,000 typiques, et vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour y jouer.

Necromunda: Hired Gun arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S le 1er juin.