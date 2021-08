Nedved discute de l’avenir de Cristiano Ronaldo alors que Paratici joue la carte de l’as de Tottenham

in

Tottenham est fortement lié à une décision surprise de Cristiano Ronaldo alors que l’agent de l’attaquant est activement en pourparlers avec le club du nord de Londres.

Le joueur de 36 ans arrive à la dernière partie de l’une des carrières de football les plus emblématiques d’une génération – et de l’histoire. Après des périodes exceptionnelles au Portugal, en Angleterre et en Espagne, il a marqué 101 buts en 133 matchs avec la Juventus. Cependant, de nouveaux rapports ont vanté ses plans pour cet été.

La Repubblica a affirmé que les géants italiens avaient convenu avec Ronaldo de résilier son contrat en raison de problèmes financiers. En effet, il ne lui reste qu’un an sur cet accord.

D’autres rapports en Espagne ont indiqué qu’il pourrait retourner dans la capitale espagnole, avec une option de retour du Real Madrid.

Cependant, la star vétéran a déménagé pour rejeter cette spéculation avec une déclaration ferme sur Instagram.

Malgré cela, les médias italiens sont convaincus que Ronaldo quittera la Juventus cet été. En effet, il est censé être disponible pour un prix réduit de 25 millions de livres sterling cet été alors que les géants de la Serie A cherchent à se débarrasser du salaire massif de la star.

Par ailleurs, Ronaldo serait ouvert à l’idée de revenir en Premier League.

En tant que tel, le directeur sportif de Tottenham, Fabio Paratici, serait en pourparlers avec l’agent Jorge Mendes sur un éventuel accord.

Les Spurs, cependant, ne peuvent pas offrir à Ronaldo le football de la Ligue des champions dont il rêve. Selon Michele Criscitiello de Sport Italia, ils répondront cependant à ses exigences salariales. Et cela, semble-t-il, en fait de véritables prétendants à la signature de la star emblématique.

“Depuis qu’il est revenu nous l’avons dit, il y a une volonté claire de la part d’#Allegri de ne pas vouloir recommencer avec #Ronaldo et vice-versa”, a-t-il déclaré.

« Le cycle de CR7 en noir et blanc est terminé, la confirmation est arrivée à Udine.

« Même le #Tottenham [is a] destination possible.

Cette “confirmation à Udine” que Criscitiello fait référence au match nul 2-2 de dimanche à Udinese.

Dans le match, Ronaldo a commencé sur le banc, entrant en tant que remplaçant en deuxième mi-temps.

Selon des informations en Italie, Ronaldo a déclaré à l’entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri qu’il ne voulait pas commencer.

Cependant, c’est une situation que l’entraîneur de la Juve n’a pas tardé à démentir.

Dix des moments les plus controversés de l’histoire de la Premier League – Cantona, Pardew, Suarez…

Allegri et Nedved discutent de la situation de Ronaldo

Expliquer pourquoi Ronaldo a été laissé sur le banc, Allegrii a déclaré à DAZN après le match: “Ronaldo se sent bien.

«Je lui avais parlé avant le match, lui disant qu’il commencerait sur le banc.

“Il s’est rendu disponible, il a bien fait quand il est entré sur le terrain.”

DAZN a également parlé de Ronaldo au vice-président de la Juventus, Pavel Nedved.

Et il insiste sur le fait que la décision de le laisser sur le banc n’était pas due à des spéculations sur les transferts.

“Nous ne devons pas essayer de créer des histoires sensationnelles là où il n’y en a pas”, a déclaré Nedved.

“C’était une décision partagée avec le joueur. En début de saison, il n’est naturellement pas au top de sa forme.

« L’entraîneur essaie d’utiliser le meilleur alignement en ce moment.

“Je peux absolument confirmer que Ronaldo restera à la Juventus cette saison.”

LIRE LA SUITE: Le remplaçant idéal de Kane voit l’offre rejetée avec l’intérêt de Tottenham “authentique”