Need Of The Hour: pourquoi votre entreprise a-t-elle besoin d’une application mobile en 2021?

Portrait de Vikal Kulshreshtha

Par Vikal Kulshreshtha

À l’époque de la pandémie de coronavirus, lorsque le commerce de détail prospère sur le modèle numérique, disposer d’un site Web convivial ne suffit pas pour que votre entreprise atteigne de nouveaux sommets. Si votre entreprise n’a pas d’application à l’heure actuelle, vous manquez en fait de nombreuses opportunités de croissance.

Avec la prolifération des sites Web de commerce électronique, la concurrence au sein des acteurs existants de l’industrie a énormément augmenté. Les applications mobiles de commerce électronique donnent un coup de main et permettent également aux startups et aux petites entreprises de changer la façon dont elles se connectent avec leurs clients.

Selon les différents rapports, les ventes de commerce électronique devraient dépasser 3,5 billions de dollars d’ici 2021 et il est prévu que plus de 72% de toutes les ventes de commerce électronique seraient générées via les téléphones mobiles en 2021. Par conséquent, afin de vivre une phase dorée de votre entreprise, investissez dans une application mobile conviviale pour votre entreprise. Une marque a juste besoin de consulter une grande société de développement d’applications mobiles pour créer une application de commerce électronique centrée sur le client. Voici quelques autres raisons pour lesquelles vous devriez opter pour une application mobile de commerce électronique sur mesure:

Expérience client personnalisée

Le client averti en technologie exige un service personnalisé et cohérent de la part d’une entreprise. Grâce à une application mobile, qui fonctionne en utilisant la technologie moderne, y compris l’intelligence artificielle et l’apprentissage mobile, une entreprise peut répondre à cette demande du consommateur. Il peut comprendre rapidement le modèle d’achat de ce consommateur particulier et peut facilement lui offrir une expérience d’achat optimisée.

Un outil marketing efficace

Votre application de commerce électronique sur le téléphone mobile du consommateur peut également servir d’outil marketing de votre entreprise car elle donne une représentation solide de votre entreprise. Vous pouvez tenir votre utilisateur informé de l’état de livraison de son produit, des reçus de paiement, des remises et des offres promotionnelles, ce qui peut être fait via des notifications push. Vous pouvez également lancer des campagnes promotionnelles pour donner des avantages de lève-tôt au téléchargement de l’application. Cela attirera en quelque sorte plus de consommateurs vers votre application.

Renforcement de la construction de la marque

Considérée comme l’un des plus grands avantages d’une application mobile de commerce électronique, l’entreprise peut intégrer d’excellentes fonctionnalités afin que les utilisateurs de l’application puissent avoir une expérience d’achat agréable et personnalisée. Les élégantes conceptions UI / UX et les fonctionnalités axées sur le client peuvent rendre l’application capable de créer une marque et d’améliorer sa réputation.

Clientèle fidèle

En offrant une expérience d’achat enrichie à votre consommateur via l’application mobile conviviale, vous renforcez également votre clientèle. En rendant les produits et services disponibles à portée de main, vous les maintenez également engagés sur votre application, ce qui n’est pas possible via le site Web. Parfois, récompenser vos utilisateurs avec de petites réductions ou des remises en argent pour avoir terminé un an ou certains mois avec votre application donne un coup de pouce à vos clients fidèles.

L’écrivain est co-fondateur et PDG de Farmers Family, une start-up agritech.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.