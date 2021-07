Neel Pandya rejoint Pyxis One en tant que PDG des activités APAC

Dans son nouveau rôle, Pandya prendra en charge l’activité APAC pour élaborer des stratégies et étendre les opérations afin de gérer et de naviguer sur Pyxis dans la région.

Pyxis One, une start-up fournissant une infrastructure d’IA pour le marketing, a annoncé la nomination de Neel Pandya en tant que nouveau directeur général de son activité APAC. Shubham Mishra, qui a dirigé Pyxis One en tant que PDG depuis sa création en 2018, assumera le rôle de PDG mondial.

Pandya possède une riche expérience mondiale et une compréhension approfondie des régions APAC. Il rejoint Pyxis One en provenance de Loreal, où il était le plus jeune responsable des médias et du numérique. Professionnelle du marketing chevronnée avec une expérience dans la direction de grandes équipes, Pandya dirigeait l’un des plus grands forums médiatiques d’Inde, The Indian Society of Advertisers.

Dans son nouveau rôle, Pandya prendra en charge l’activité APAC pour élaborer des stratégies et étendre les opérations afin de gérer et de naviguer dans Pyxis en APAC. Son expertise aidera Pyxis à améliorer les processus et protocoles actuels pour construire la future feuille de route pour la région APAC. Il jouera également un rôle central dans l’accélération du recrutement pour Pyxis One dans tous les départements, notamment le marketing, les ventes et les opérations. Pandya sera également le fer de lance d’une initiative visant à créer une communauté d’experts en IA au sein de Pyxis. L’initiative comprendra l’embauche des meilleurs scientifiques des données et experts en technologie de l’IA, à travers l’APAC et l’Amérique du Nord. Pyxis envisage d’augmenter ses embauches de 30% sous la direction de Neel, cette année.

« C’est une période passionnante pour l’IA. J’ai suivi de près la croissance de Pyxis, et je dois admettre que c’est l’une des rares start-ups qui se développe rapidement en peu de temps. Ce sera une position positivement stimulante alors que Pyxis fait sa marque dans le paysage mondial et que les opérations APAC commencent à s’intensifier à plusieurs reprises », a déclaré Pandya dans son nouveau rôle.

L’objectif immédiat de Pandya sera de construire des partenariats solides pour l’intégration et la distribution de produits, générant une croissance significative dans la région APAC. Il sera également chargé de mettre en place un processus de croissance solide pour étendre l’expansion rapide de Pyxis One, et d’esquisser des améliorations immédiates du produit et des fonctionnalités à long terme à fort impact pour l’entreprise.

« Neel est l’un des esprits les plus vifs de notre pays. Il voit et croit que l’infrastructure d’IA pour le marketing est prête à transformer la façon dont nous abordons la croissance de l’entreprise elle-même. Nous avons commencé à nous développer dans les Amériques et en Europe plus rapidement que prévu et le fait d’avoir Neel avec nous rendra nos efforts d’expansion beaucoup plus fluides », a déclaré Mishra.

