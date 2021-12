Neena Gupta : La lauréate du prix Ramanujan dit qu’il faut faire beaucoup plus en mathématiques

Le mathématicien a ajouté que même si ses parents voulaient qu’elle obtienne un diplôme décent puis se marient, ils l’ont motivée à poursuivre ses études une fois qu’ils ont réalisé son intérêt.

La mathématicienne Neena Gupta aurait pu décider de se reposer sur ses lauriers après avoir remporté le prix DST-ICTP-IMU Ramanujan 2021, mais la native de Kolkata reste inébranlable dans ses efforts pour faire avancer la cause des mathématiques. Gupta, professeur à l’Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata a reçu le prix pour des travaux exceptionnels en géométrie algébrique affine et en algèbre commutative, en particulier pour la résolution du problème d’annulation de Zariski pour les espaces affines.

Elle a dit à IE Online qu’elle se sentait honorée par le prix, mais ce n’était pas suffisant. Elle a ajouté qu’en tant que chercheuse, elle estimait qu’il y avait plusieurs problèmes mathématiques auxquels ils devaient trouver des solutions. La reconnaissance de son travail, cependant, la motive à travailler plus dur dans la recherche, a-t-elle déclaré.

Gupta, qui a dit qu’il fallait faire beaucoup plus en algèbre commutative, n’est pas étranger à la reconnaissance. En 2014, elle a reçu le Young Scientists Award de l’Académie nationale des sciences de l’Inde pour avoir résolu le problème d’annulation de Zariski.

Née et élevée à Kolkata, Gupta a terminé ses études au Khalsa High School, Dunlop, avant de s’inscrire au BSc Maths (Hons) au Bethune College. Elle a obtenu sa maîtrise et son doctorat en mathématiques à l’ISI.

Gupta a déclaré que les mathématiques étaient sa matière préférée depuis son enfance. Cependant, ce n’est que très tard qu’elle s’est rendu compte qu’elle pouvait obtenir un diplôme et faire carrière dans sa matière préférée.

Elle a déclaré que son aîné lui avait présenté le cours BSc Maths (Hons), ajoutant qu’elle était ravie de pouvoir apprendre et résoudre des problèmes de mathématiques.

Le mathématicien a ajouté que même si ses parents voulaient qu’elle obtienne un diplôme décent puis se marient, ils l’ont motivée à poursuivre ses études une fois qu’ils ont réalisé son intérêt. Elle a également salué sa mère pour son soutien.

S’adressant à IE Online au sujet de l’idée que les garçons étaient meilleurs dans les matières de calcul que les filles, Gupta a déclaré que la tendance était en train de changer. Elle a dit qu’elle était la seule fille de sa classe pendant ses jours de post-diplôme. Mais maintenant, en tant que professeur, elle voit plus de femmes poursuivre des mathématiques. Gupta l’a attribué à une plus grande sensibilisation parmi les jeunes et leurs parents, qui offrent désormais à leurs filles de plus grandes opportunités de suivre leurs intérêts.

Gupta est la troisième femme et la quatrième Indienne à remporter le prix Ramanujan, décerné pour la première fois en 2005. Avant elle, trois des lauréats étaient associés à ISI, Kolkata.

Elle a déclaré que l’ISI Kolkata était un institut de premier plan pour ceux qui souhaitent poursuivre des études supérieures en statistiques et en mathématiques. La structure du cours, le corps professoral et l’environnement sont la raison pour laquelle les anciens élèves ont si bien réussi dans leurs domaines respectifs, a déclaré Gupta.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.