Neeraj Chopra écrit l’histoire avec une superbe médaille d’or au lancer du javelot, la première médaille d’athlétisme de l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo

Le lanceur de javelot vedette Neeraj Chopra est devenu samedi le deuxième Indien à remporter une médaille d’or individuelle aux Jeux olympiques, surpassant de loin le peloton pour décrocher la première médaille d’athlétisme du pays.

Le fils de fermier de 23 ans du village de Khandra près de Panipat dans l’Haryana a réalisé un deuxième tour de 87,58 m en finale pour étourdir le monde de l’athlétisme et mettre fin aux 100 ans d’attente de l’Inde pour une médaille d’athlétisme aux Jeux olympiques.

Chopra a remporté la septième médaille du pays et la première médaille d’or à ces Jeux olympiques et a rejoint le tireur Abhinav Bindra (Jeux de Pékin 2008) en tant que vainqueurs d’or individuels de l’Inde dans la pièce maîtresse.

Grâce à cela, le pays a dépassé le record précédent de six médailles obtenu aux Jeux de Londres en 2012.

Les lanceurs tchèques Jakub Vadlejch (86,67 m) et Vitezslav Vesely (85,44 m) ont remporté respectivement l’argent et le bronze.

Chopra est entré en finale en tant que prétendant à une médaille après avoir remporté la ronde de qualification mercredi avec un superbe lancer au premier tour de 86,59 m.

Mais peu auraient pensé qu’il se frayerait un chemin vers l’or d’une manière aussi dominante au plus grand de la scène.

L’Allemand Johannes Vetter, leader de la saison et favori pour l’or avant le tournoi, qui avait lancé le javelot à 90 m plus les distances sept fois entre avril et juin, a été éliminé après les trois premiers lancers alors qu’il s’est classé neuvième avec un meilleur effort de 82,52 m.

Les huit premiers après les trois premiers lancers obtiennent trois autres tentatives tandis que les quatre autres de la finale à 12 sont éliminés.

Avec son cinquième meilleur lancer en carrière, Chopra a fait quelque chose que les regrettés Milkha Singh et PT Usha n’ont pas pu faire dans les éditions 1960 et 1984.

Aucun Indien n’a remporté de médaille en athlétisme depuis que le pays a commencé à participer aux Jeux en 1920 à Anvers, en Belgique.

Trois athlètes d’athlétisme faisaient partie de l’équipe de cinq membres — les deux autres étant des lutteurs — à ces Jeux.

Le Comité international olympique attribue toujours les médailles d’argent de Norman Pritchard au 200 m et 200 m haies aux Jeux olympiques de Paris de 1900 à l’Inde, bien que diverses recherches, y compris les records de l’IAAF (aujourd’hui World Athletics), aient montré qu’il avait concouru pour la Grande-Bretagne.

En tout cas, Pritchard n’était pas un Indien et la première participation olympique du pays sous un organisme olympique national remonte à 1920.

Depuis lors, les athlètes d’athlétisme ont fait partie intégrante des contingents indiens dans presque toutes les éditions des Jeux.

