Neeraj Chopra : le héros indien des Jeux olympiques pourrait déclencher le boom de l’athlétisme

Alors qu’il était soutenu par le gouvernement de l’Union dans le cadre de son programme Target Olympics Podium Scheme (TOPS) et JSW, Covid-19 et un manque de concurrence ont fait dérailler ses préparatifs

Lorsque Neeraj Chopra a sorti son javelot lors de sa deuxième tentative, il n’a pas pris la peine de regarder où il avait atterri. Le jeune était si sûr de la trajectoire du javelot qu’il s’est immédiatement tourné vers ses entraîneurs et a levé les bras en signe de célébration. Alors que le lancer de 87,58 m était loin de son record personnel, cela a suffi à faire de lui un champion olympique – le premier athlète indien d’athlétisme à réussir l’exploit après plusieurs quasi-échecs.

La confiance de Chopra en ses capacités découle d’années de travail acharné et d’une attitude de ne jamais dire de mourir. L’athlète de Panipat s’est fait connaître pour la première fois après avoir battu le record du monde dans la catégorie des moins de 20 ans aux Championnats du monde des moins de 20 ans de l’IAAF en 2016. Alors que cette tentative de 86,48 m aurait pu lui valoir le bronze aux Jeux olympiques de Rio, c’était du passé. la date limite de qualification. Le joueur de 23 ans a dû attendre son heure et attendre son moment au soleil.

Le succès de Chopra aux Jeux olympiques n’a pas été facile. Alors qu’il était soutenu par le gouvernement de l’Union dans le cadre de son programme Target Olympics Podium Scheme (TOPS) et JSW, Covid-19 et un manque de concurrence ont fait dérailler ses préparatifs.

Ses frustrations ont débordé lors d’une rencontre avec la presse avant les Jeux olympiques. Alors que Covid-19 a fait dérailler les préparatifs de tous les athlètes au cours de la dernière année, le fait de pouvoir camper dans les centres d’entraînement leur a permis de rester en forme. Pour Chopra, cependant, la mise à pied a été très difficile. Il a subi une blessure au coude qui l’a tenu à l’écart en 2019 après sa percée en 2018 lorsqu’il a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques.

Parlant d’un manque de compétitions, il avait dit qu’il se demandait souvent pourquoi ils s’entraînaient alors qu’il n’y avait pas de cible. Il suppliait d’avoir une chance de concourir, n’ayant pas participé à une compétition internationale depuis deux ans. Il a finalement réussi à participer à une compétition internationale, bien qu’après avoir dû se retirer de la Diamond League en raison de problèmes de visa.

C’est cette volonté de compétition et de victoire qui fait de sa médaille d’or olympique une juste récompense. Après sa victoire, un tweet de trois ans épinglé sur son profil est devenu viral. Le tweet en hindi — traduit par « Quand vous rêvez de succès et que vous ne pouvez pas dormir, lorsque seul le travail fait du bien, lorsque même les efforts inlassables ne vous fatiguent pas. C’est alors que vous réalisez que l’histoire du succès sera créée » – met en évidence la confiance absolue que le natif de Panipat avait dans ses capacités que même les blessures, le manque de compétition ou Covid-19 pourraient le dissuader.

S’adressant à la presse, Chopra a dédié la médaille d’or à Milkha Singh et PT Usha, qui ont manqué cruellement de médaille d’athlétisme aux Jeux olympiques avant lui. Il aurait tout aussi bien pu saluer ces légendes lorsqu’il s’est retourné après son lancer vainqueur. Ces légendes l’ont inspiré à travailler dur et à ne jamais abandonner. Peut-être que quelques années plus tard, un autre athlète indien citera Chopra pour les avoir inspirés avec sa course record aux Jeux olympiques.

