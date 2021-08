Neeraj Chopra remporte l’or ! Les salutations affluent pour le lanceur de javelot vedette, le Premier ministre Modi dit que “l’histoire a été écrite à Tokyo”

in

Neeraj Chopra célèbre avoir remporté la médaille d’or lors de la finale du lancer du javelot masculin aux Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, au Japon. (AP/PTI)

Neeraj Chopra remporte l’or aux Jeux olympiques de Tokyo : Les salutations ont afflué de toutes parts pour le lanceur de javelot vedette Neeraj Chopra alors qu’il a créé l’histoire en remportant ce qui n’est que la deuxième médaille d’or individuelle pour l’Inde aux Jeux olympiques de samedi. Il s’agit également de la première médaille d’athlétisme du pays.

Souhaitant à Chopra sa formidable victoire, le Premier ministre Modi a déclaré que la réussite du lanceur de javelot restera dans les mémoires. Le félicitant pour sa médaille d’or, le Premier ministre Modi a tweeté : « L’histoire a été écrite à Tokyo ! Ce que @Neeraj_chopra1 a réalisé aujourd’hui restera dans les mémoires. Le jeune Neeraj s’en sort exceptionnellement bien. Il a joué avec une passion remarquable et a fait preuve d’un courage sans précédent. Félicitations à lui pour avoir remporté l’or. #Tokyo2020″

L’histoire a été écrite à Tokyo ! Ce que @Neeraj_chopra1 a réalisé aujourd’hui restera dans les mémoires. Le jeune Neeraj s’en sort exceptionnellement bien. Il a joué avec une passion remarquable et a fait preuve d’un courage sans précédent. Félicitations à lui pour avoir remporté l’or. #Tokyo2020 https://t.co/2NcGgJvfMS – Narendra Modi (@narendramodi) 7 août 2021

Dans son message de félicitations au lanceur de javelot, le président Ram Nath Kovind a déclaré que son exploit inspirera la jeunesse indienne.

Victoire sans précédent de Neeraj Chopra ! Votre or de javelot brise les barrières et crée l’histoire. Vous remportez la première médaille d’athlétisme de votre histoire en Inde lors de vos premiers Jeux olympiques. Votre exploit inspirera notre jeunesse. L’Inde est ravie ! Sincères félicitations! – Président de l’Inde (@rashtrapatibhvn) 7 août 2021

Le joueur de cricket Shikhar Dhawan a appelé Chopra “l’homme au bras d’or”.

L’homme au bras d’or ???? Superbe, exceptionnel, historique ! Bravo, #NeerajChopra ???????????? pic.twitter.com/PXdwAItLOd – Shikhar Dhawan (@SDhawan25) 7 août 2021

Neeraj Chopra n’est devenu que le deuxième après le tireur Abhinav Bindra (Jeux de Pékin 2008) à remporter une médaille d’or individuelle pour l’Inde aux Jeux olympiques. Grâce à lui, le nombre de médailles de l’Inde est passé à sept, dépassant le record précédent du pays de six médailles remportées aux Jeux de Londres en 2012.

