Neeraj Sharma rejoint Globale Media en tant que vice-président, affaires mondiales

En tant que membre de l’équipe de direction de Mobvista, Sharma possède une vaste connaissance et une vaste expérience dans l’industrie du marketing de performance.

Globale Media, la plate-forme publicitaire mobile basée sur l’IA, a annoncé la nomination de Neeraj Sharma au poste de vice-président des affaires mondiales. Il apporte plus de 14 ans d’expérience dans la publicité numérique et mobile, avec son expérience précédente en tant que country manager Asie du Sud et MEA chez Mobvista. Il a également été directeur régional des ventes chez Seventynine – SVG Media Pvt. Ltd. Chez Globale Media, il conseillera sur la stratégie et les décisions critiques sur le marché APAC où la pénétration numérique monte en flèche.

Avec la nomination de Neeraj Sharma, nous marquons une étape importante pour notre vision globale, a déclaré Bhavesh Talreja, fondateur et PDG de Globale Media. « Neeraj possède une vaste expérience de travail au sein d’organisations à évolution rapide et de technologies de marketing numérique. Il excelle dans la définition de stratégies GTM et de revenus, d’alliances stratégiques et dans la direction d’équipes multiculturelles dans différents secteurs d’activité. Son expérience nous aidera sans aucun doute à faire passer le message de l’offre inégalée de Globale Media sur le marché », a ajouté Talreja lors de la nomination.

En tant que membre de l’équipe de direction de Mobvista, Sharma possède une vaste connaissance et une vaste expérience dans l’industrie du marketing de performance. Dans son rôle précédent chez Mobvista, il a défini avec succès la stratégie GTM pour le sous-continent indien, le Moyen-Orient et l’Afrique, dirigé la croissance de l’entreprise et des initiatives marketing, et représenté l’entreprise sur diverses plateformes et événements de l’industrie.

« Je suis impatient de travailler en étroite collaboration sur la stratégie avec l’équipe dynamique de Globale Media, alors que l’entreprise poursuit sa trajectoire de croissance. Je suis ravi d’avoir l’opportunité d’aider Globale Media à étendre davantage ses solutions innovantes et à fournir un service de classe mondiale aux spécialistes du marketing d’applications », a déclaré Sharma.

Lire aussi : Hyundai India voit un pic de demandes de renseignements cette saison des fêtes ; lance la campagne « Beyond Mobility » pour renforcer l’image de marque

Lire aussi : Sunfeast Mom’s Magic dévoile la campagne #NoMoreMissedCallsFromMom

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.