NEERI développe un nouveau test Covid-19 RT-PCR pouvant donner un résultat en 3 heures

Le National Environmental Engineering Research Institute (NEERI) a développé une méthode de test Saline Gargle RT-PCR Covid-19 qui supprime les écouvillons et offre des résultats en trois heures.

Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a approuvé la nouvelle méthode de test la semaine dernière et a demandé au NEERI de former des techniciens de laboratoire et d’intensifier son adoption à travers le pays.

Krishna Khairnar, scientifique principal, cellule de virologie environnementale avec le NEERI basé à Nagpur, a déclaré que ce test était adapté aux zones rurales et tribales car il avait des exigences minimales en matière d’infrastructure.

Les scientifiques du NEERI s’attendent à ce que cette technique de test soit bénéfique pour les zones rurales et tribales où les exigences en matière d’infrastructure sont une contrainte et où les techniciens de laboratoire qualifiés n’étaient pas disponibles.

La méthode Saline Gargle RT-PCR est instantanée, confortable et conviviale pour le patient. L’échantillonnage peut être effectué par le patient et les résultats générés dans les trois heures, a déclaré Khairnar. Cette méthode de collecte et de traitement de l’échantillon permet d’économiser des coûts et supprime l’exigence d’infrastructure d’extraction d’ARN, a-t-il déclaré.

« Les méthodes de prélèvement telles que le prélèvement par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé nécessitent une expertise technique. Ils sont également chronophages. En revanche, la méthode Saline Gargle RT-PCR utilise un simple tube de prélèvement rempli de solution saline. Le patient se gargarise avec la solution et la rince à l’intérieur du tube. Cet échantillon dans le tube de prélèvement est amené au laboratoire où il est conservé à température ambiante, dans une solution tampon spéciale préparée par le NEERI. Une matrice d’ARN est produite lorsque cette solution est chauffée, qui est ensuite traitée pour la RT-PCR », a déclaré Khiarnar.

La Nagpur Municipal Corporation a déjà donné la permission d’aller de l’avant avec cette méthode de test au milieu de la flambée des infections à Covid-19 dans la région de Vidarbha du Maharashtra.

