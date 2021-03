NEET 2021: le ministre de l’Éducation, Ramesh Pokhriyal, fait le point sur l’examen NEET cette année; Chèque

Examens NEET UG une seule fois en 2021

NEET 2021: Le test national d’admissibilité au sperme (NEET) pour l’admission au MBBS ou au cours de médecine de premier cycle ne sera effectué qu’une seule fois cette année, a annoncé lundi le ministre de l’Union Ramesh Pokhriyal « Nishank ».

Dans une réponse écrite, le ministre de l’Union a déclaré au Lok Sabha que l’organe responsable de l’examen, l’Agence nationale des tests (NTA) dépendant du ministère de l’Éducation, procède au test d’entrée aux cours de médecine en consultation avec le ministère de la Famille et de la Santé.

La NTA envisage de mener NEET UG deux fois par année civile depuis un certain temps déjà, le directeur de la NTA, Vineet Joshi, avait précédemment informé que l’organisme prévoyait la même chose et que l’autorité d’examen ne procédera qu’après avoir reçu l’approbation; du ministère de la Santé.

La NTA n’a cependant reçu aucun mémorandum sur le même sujet à cet égard, indique la réponse du ministre de l’Union à une question posée par le député du BJP Lallu Singh.

NEET 2021 se déroulera en 11 langues cette année en mode Stylo et Papier le 11 août.

Les candidats obtenant un rang à l’examen NEET mené par NTA peuvent être admis aux cours MBBS, BDS, BSMS, BAMS, BHMS, BUMS. La date de notification, le programme et d’autres détails importants doivent encore être révélés par la NTA dès le début du processus de candidature.

L’entrée au niveau national a eu lieu le 13 septembre de l’année dernière. Le NTA avait déclaré les résultats de NEET 2020 le 16 octobre.

