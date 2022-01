NEET PG 2021: Le conseil commencera le 12 janvier, annonce le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya

Mandaviya a déclaré que le conseil commencerait à partir de mercredi à la suite d’une ordonnance de la Cour suprême et comme l’a assuré le ministère aux médecins résidents.

Conseil NEET PG 2021 : Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a annoncé aujourd’hui que le conseil pour NEET PG 2021 commencerait le 12 janvier.

Dans un tweet, Mandaviya a déclaré que le conseil commencerait à partir de mercredi à la suite d’une ordonnance de la Cour suprême et comme l’a assuré le ministère aux médecins résidents.

Le ministre a ajouté que cela renforcerait la lutte de l’Inde contre le coronavirus, qui a commencé à se propager à un rythme rapide suite à l’émergence de la variante Omicron.

Le Conseil national des examens médicaux en sciences médicales a déclaré le résultat NEET PG le 28 septembre. Il était prévu de commencer le processus de conseil en octobre, mais une ordonnance de suspension de la Cour suprême a retardé le processus.

L’ordonnance de suspension du tribunal de première instance est intervenue après qu’une requête a fait valoir que le Centre avait décidé des critères de réservation sur la base d’une étude inadéquate. Ils ont également affirmé que les admissions aux cours de médecine postdoctorale devraient avoir une réserve minimale et être fondées sur le mérite.

Vendredi, la cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle de la réserve de 27% du gouvernement pour les candidats de l’OBC à la fois dans NEET UG et NEET PG. Une réservation de 10 % pour les étudiants de la section économiquement plus faible restera en place cette année. La Cour suprême décidera des critères à l’issue d’une audience finale le 3 mars.

La magistrature AS Bopanna et le juge DY Chandrachud ont déclaré lors de l’audience que le conseil NEET PG devrait être repris dans l’intérêt national.

La Fédération des associations de médecins résidents, qui avait dirigé les protestations des médecins résidents et juniors à travers le pays contre les retards dans le conseil, a également salué le verdict de la plus haute juridiction. L’association s’était également jointe à l’affaire et son avocat avait déclaré lors de l’audience que si le nouveau lot de troisième cycle n’était pas immédiatement admis, la partie de la main-d’œuvre comprenant des étudiants de troisième cycle pourrait diminuer à 33% de ses effectifs au milieu de la troisième vague de Covid-19. .

