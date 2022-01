NEET PG 2021 : les tableaux de bord individuels seront publiés aujourd’hui à la suite du verdict de la Cour suprême sur le quota de 50 % pour toute l’Inde

Conseil NEET PG 2021 : les candidats peuvent télécharger leurs tableaux de bord à partir des sites Web officiels natboard.edu.in et nbe.edu.in.

Tableaux de bord NEET PG 2021 : Le Conseil national des examens en sciences médicales publiera aujourd’hui les tableaux de bord individuels d’éligibilité nationale et de test d’entrée postdoctoral (NEET-PG) pour 2021 après que la Cour suprême a autorisé un quota de 50 % pour l’ensemble de l’Inde pour les sièges en médecine aux niveaux de premier cycle et de troisième cycle.

Les candidats pourront télécharger leurs fiches de pointage individuelles à partir des sites Web officiels du jury.

Dans une note sur le site Web, le conseil d’administration a déclaré que les tableaux de bord individuels pour NEET-PG 2021 (toutes l’Inde 50% des sièges de quota) seraient disponibles en téléchargement à partir d’aujourd’hui.

Les candidats qui ont étudié ou terminé le MBBS du Jammu-et-Cachemire, cependant, ne sont pas éligibles pour les sièges de quota de 50% pour toute l’Inde pour la session 2021. Les candidats nommés par le Centre (sous le pool central) pour le MBBS des facultés de médecine de l’ancien État de Jammu-et-Cachemire sont éligibles à un quota de 50% pour toute l’Inde dans les cours de maîtrise / MD / diplôme de troisième cycle.

VERDICT NEET PG 2021

Vendredi, la Cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle de la réserve de 27% pour les candidats OBC dans NEET UG et NEET PG. Pour la catégorie de section économiquement plus faible, un plafond de réservation de 10 % s’appliquera cette année. Les pétitionnaires ont fait valoir que les critères étaient fondés sur des études inadéquates et que les admissions au troisième cycle devraient être fondées sur le mérite avec un minimum de réserves. Le tribunal suprême décidera de la décision prospective sur les critères à l’issue d’une audience finale le 3 mars.

Un banc du juge AS Bopanna et du juge DY Chandrachud ont déclaré qu’il était dans l’intérêt national de commencer le conseil NEET PG.

La plus haute juridiction a entendu une requête contestant une notification de juillet 2021 du Centre et du Comité de conseil médical de fournir 27% de réservation à OBC et 10% aux étudiants de section économiquement plus faibles dans le quota de toute l’Inde.

Le retard de la Cour suprême à annoncer un verdict a incité les médecins résidents et juniors à descendre dans la rue pour protester. Le conseil NEET PG 2021 devait commencer le 25 octobre. Cependant, le conseil a été reporté indéfiniment à la suite de l’intervention du tribunal suprême.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.