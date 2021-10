NEET PG 2021: voici comment les États mèneront le processus d’admission pour les sièges de médecine post-universitaire

in

Chaque État a son propre organisme qui mène le processus de conseil et détermine l’éligibilité.

Les résultats de NEET PG 2021 ont été annoncés récemment et bientôt le processus de conseil et d’admission de toute l’Inde ainsi que de l’État commencera. Le conseil est distinct pour chaque État, de même que le processus d’admission. 85 pour cent des sièges gouvernementaux et 100 pour cent des sièges privés sont pourvus par le biais de conseils d’État.

Les candidats doivent remplir les conditions d’éligibilité spécifiées par les autorités de conseil respectives de l’État. Les États ont leurs propres critères d’éligibilité pour le conseil qui seront publiés sous peu par les autorités de conseil de l’État sur leurs sites Web respectifs.

Chaque État a son propre organisme qui mène le processus de conseil et détermine l’éligibilité. Les seuils pour les sièges de PG d’État varient d’un État à l’autre en fonction des facultés de médecine qui proposent des admissions au PG.

Critères généraux d’éligibilité au counseling NEET PG :

Les candidats doivent avoir obtenu un rang dans NEET Pg 2021. Ils doivent avoir terminé ou avoir participé à la dernière année du diplôme MBBS / BDS d’un collège reconnu de l’université des sciences de la santé affiliée à l’État.

Les seuils pour chaque collège dans le cadre des quotas d’État seront publiés après chaque tour d’attribution des sièges. Les candidats peuvent cependant consulter le seuil de l’année précédente pour estimer leurs chances d’admission.

Le Conseil national des examens (NBE) a annoncé le résultat du NEET PG 2021 le 28 septembre. Les résultats du NEET UG sont également attendus sous peu. Bien que les scores aient été publiés par NBE, la liste de mérite NEET PG n’a pas encore été publiée et devrait bientôt être publiée.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.