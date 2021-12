NEET-PG : les médecins résidents du Maharashtra se mettent en grève à partir du 31 décembre, les services de santé susceptibles d’être touchés

Sanchari Pal, secrétaire général de l’unité KEM du MARD, a déclaré qu’il étendait également sa solidarité avec son homologue à Delhi.

Des milliers de médecins résidents se mettront en grève dans le Maharashtra à partir de vendredi pour rechercher une résolution du problème de conseil NEET-PG 2021, une étape qui est susceptible d’affecter les services de santé dans les hôpitaux publics.

Sanchari Pal, secrétaire général de l’unité KEM de l’Association des médecins résidents du Maharashtra (MARD), a déclaré que certains hôpitaux publics de l’État étaient en grève à partir de jeudi.

Énumérant les demandes, elle a déclaré: « Notre demande fondamentale est la résolution du problème de conseil NEET-PG avec un calendrier approprié. »

Pal a déclaré que le MARD étendait également sa solidarité avec son homologue à Delhi.

« Nous exigeons des mesures contre les auteurs impliqués dans les violences contre les médecins », a-t-elle déclaré, faisant référence à l’action de la police contre les médecins qui manifestaient plus tôt cette semaine.

Elle a ajouté que le FIR contre les médecins protestataires doit être retiré immédiatement.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.