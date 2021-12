NEET-PG : plaidoyer en SC pour faire avancer l’audience sur le quota de section économiquement plus faible, action contre les flics pour voies de fait

La lettre de pétition écrite par l’avocat Vineet Jindal au juge en chef de l’Inde NV Ramana demandait au Centre de former un comité pour traiter les problèmes.

Mercredi, une requête par lettre a été déposée auprès de la Cour suprême, demandant l’avancement de l’audience prévue dans une affaire relative à la détermination du quota EWS dans les admissions NEET-PG.

Il a également demandé l’émission d’instructions au commissaire de police de Delhi pour qu’il ouvre une enquête et prenne des mesures sévères contre les coupables d’un incident d’agression physique contre des médecins protestataires par la police.

La lettre de pétition écrite par l’avocat Vineet Jindal au juge en chef de l’Inde NV Ramana demandait au Centre de former un comité pour traiter les problèmes liés aux médecins concernés.

« La présente lettre de pétition concerne la récente protestation des médecins résidents au cours des derniers jours, dirigée par la Fédération des associations de médecins résidents de l’Inde (FORDA), et la menace de démission massive. Cette manifestation de masse est due au fait que le ministère de la Santé de l’Union n’a pris aucune mesure concrète pour accélérer le conseil aux NEET-PG », a-t-il déclaré.

Le plaidoyer indiquait que les médecins avaient fait grève contre le retard du conseil NEET-PG 2021, qui attend maintenant le résultat d’un lot de pétitions concernant les réserves de la section économiquement plus faible (EWS) devant le tribunal suprême, qui a fixé le 6 janvier comme la prochaine date d’audience dans l’affaire.

« La grève a commencé avec le boycott du travail des médecins dans les cliniques ambulatoires, qui s’est ensuite intensifié jusqu’au boycott de tous les travaux de routine tels que les soins aux patients admis et les chirurgies de routine lorsqu’ils n’ont reçu aucune assurance du ministre de la Santé de l’Union », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’initialement, le retard dans la conduite des examens NEET-2021 PG était dû à la deuxième vague de COVID-19 et il a été encore retardé en raison des requêtes en attente d’audition devant le tribunal sur la question de la réservation.

« Selon les articles de presse, le ministre de la Santé et d’autres responsables du ministère ont refusé de fournir une quelconque assurance écrite car l’affaire était en instance et aucune assurance ne pouvait être donnée jusqu’à l’issue des requêtes en instance devant le tribunal », a-t-il déclaré.

Dans son plaidoyer, Jindal a souligné qu’avec la poursuite du boycott des urgences hospitalières, tous les médecins résidents embauchés sur une base ad hoc ont été avertis par les hôpitaux de mesures disciplinaires, y compris la cessation de service.

La pétition indique que la FORDA a souligné la «pénurie aiguë» de médecins résidents à travers le pays, car le conseil du lot NEET-PG 2021 a déjà été retardé de huit mois.

Il a indiqué que le 27 décembre, la manifestation de masse à Delhi a été suivie d’une marche emmenée par des médecins, qui a été arrêtée par la police près de l’ITO et que les médecins protestataires ont été brutalement battus, traînés et détenus par la police, ce qui a encore aggravé la situation. et a conduit à une fermeture complète des établissements de santé dans tout le pays maintenant.

Le plaidoyer dit que c’est une triste situation que ces médecins, qui étaient autrefois applaudis et appréciés pour leurs efforts incessants, soient maintenant surchargés et épuisés et que leur appel semble être tombé dans l’oreille d’un sourd car les autorités ne semblent pas s’inquiéter de la pénurie de main-d’œuvre de santé due à la non-admission d’un nouveau lot de médecins résidents.

« Avec les médecins comme nos guerriers de première ligne contre cette guerre avec COVID, il est impératif de régler les problèmes des médecins résidents au plus tôt pour résoudre leurs demandes et annuler la grève le plus rapidement possible », a-t-il ajouté.

Le Centre avait déclaré à la cour suprême le 25 novembre que le conseil pour les cours de médecine post-universitaire NEET serait encore reporté de quatre semaines car il a décidé de revoir les critères de revenu annuel de Rs 8 lakh pour déterminer la catégorie EWS pour la réservation dans le admissions.

Le Centre a également déclaré à la cour suprême qu’un comité serait formé pour déterminer les critères et que l’exercice serait terminé dans quatre semaines.

Le tribunal avait enregistré la soumission du solliciteur général Tushar Mehta selon laquelle le Centre a pris une décision réfléchie de revoir les critères de détermination de la catégorie SAP en termes de dispositions de l’explication de l’article 15 de la Constitution insérée par la Constitution (103e amendement) Loi, 2019.

Il a également enregistré la déclaration selon laquelle « un délai de quatre semaines serait nécessaire pour cet exercice et en attendant sa conclusion, la date du conseil sera reportée en raison de l’assurance qui a été donnée à un stade antérieur de la présente procédure ».

Le tribunal suprême a entendu un lot de plaidoyers déposés par des étudiants contestant les avis du 29 juillet du Centre et du Comité de conseil médical (MCC), fournissant une réservation de 27% aux autres classes arriérées (OBC) et une réservation de 10% à l’EWS. catégorie dans les admissions au National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET-PG) pour les cours de médecine de l’année universitaire en cours.

Le 25 octobre, le Centre avait assuré au tribunal que le processus de conseil NEET-PG ne commencerait pas tant que le tribunal ne se serait pas prononcé sur les recours contestant la réserve de 27 pour cent pour les OBC et le quota de 10 pour cent pour la catégorie SAP dans le PG All India Quota sièges (MBBS/BDS et MD/MS/MDS) de l’année universitaire en cours (2021-22).

L’assurance du Centre est venue après que certains étudiants aient mentionné devant le tribunal que, selon le calendrier annoncé par le directeur général des services de santé, le processus de conseil pour NEET-PG devait commencer à partir du 25 octobre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.